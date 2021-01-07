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Dünya ABD Kongre binasında bomba bulundu!
Dünya

ABD Kongre binasında bomba bulundu!

ABD’de federal güvenlik güçleri Kongre Binası yakınında en az iki boru tipi bomba buldu. Bombalar etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 00:52:00 - 2021-01-07 01:30:05
ABD Kongre binasında bomba bulundu!

ABD’de federal güvenlik güçleri Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu.

Çatışmada bir kadın silahla vuruldu

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası'nda seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası'nı bastı. Çıkan olaylarda 1 kadın göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Kongre Binası yakınında bomba bulundu

Federal güvenlik güçleri, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı. Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için havaya uçurulduklarını belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı’nın boşaltıldığını ifade etti.

Komite İletişim Direktörü Michael Ahrens yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Ulusal Komite karargahının yakınlarında şüpheli bir cihazın bulunmasının ardından boşaltıldığını doğruladı. Ahrens, karargahın yaklaşık 1 saat önce tahliye edildiğini belirtti. Karargah, Kongre Binası'na sadece birkaç blok uzaklıkta bulunuyor.

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