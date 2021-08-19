  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da trafik kazası: Yaralılar var
Türkiye'nin çift kol nakli yapılan 5. hastası kollarını kullanacağı günü bekliyor
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Dünya ABD Kongre binası yakınında panik! Binalar boşaltıldı
Dünya

ABD Kongre binası yakınında panik! Binalar boşaltıldı

ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 17:47:00 -
ABD Kongre binası yakınında panik! Binalar boşaltıldı

ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken, etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden alarma geçti.

İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik sebebi ile etrafta bulunan binaları boşalttı.

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Kongre polisleri, aracın içinde patlayıcı olup olmadığına ilişkin çalışmanın halen sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay