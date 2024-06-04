ABD kimleri iktidara hazırlıyor? "Erdoğan ve AK Parti gitsin" diye tutturanlar nasıl bir tuzağa düştüklerinden habersizler maalesef

Kurtuluş Tayiz, ABD'nin Türkiye'deki iktidar planlarını analiz etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan siyasi hamleleri değerlendiren Tayiz, ABD'nin Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştirmeye çalıştığını belirtti. ABD'nin ekonomik ve diplomatik baskılarla Türkiye'yi hedef aldığını ifade eden Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail'in Türkiye'de giriştiği 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olamadı ama taktik değişikliğiyle yöneldikleri siyasi 15 Temmuz girişimi bal gibi de 'başarı' vaat ediyor.

Zamana yayılan bir darbe biçimi bu. Ekonomik abluka, diplomatik kuşatma, Erdoğan'ı hedef alan yıpratma savaşı, dört koldan sürdürdükleri beşinci kol faaliyetleri ve uzun süre iktidarda olmanın getirdiği bütün dezavantajları kullanarak iktidarı değiştirmeye doğru yol alıyorlar.

Türkiye'de iktidar değişmedikçe yıllardır üzerinde çalıştıkları, kurmayı planladıkları Ortadoğu'da "Kürt devleti"nin önü açılmayacak. Erdoğan'ı bu yüzden kafaya takmış durumdalar.

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15 Temmuz darbe girişiminin asıl hedefi bölgede terör örgütü PKK/YPG öncülüğünde bir Kürt devletinin önünü açmaktı. Erdoğan'ı devirerek, Türkiye'yi bu planın önüne engel olmaktan çıkarmak istediler. Darbe girişiminin hemen ardından, daha ağustosta Erdoğan'ın askeriyeyi Suriye'nin kuzeyine neden gönderdiğini hâlâ anlamayanlar var. 15 Temmuz'a karşı Türkiye'nin verdiği yanıt TSK'nın Suriye'ye girmesiydi.

Şüphesiz, bölgede bir "Kürt devleti" kurma projesi sadece İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmedi; Erdoğan'ın "teröristan" olarak nitelediği proje, Ortadoğu'nun dönüşümünü ve bölgenin İslami devletlerden arındırılmasını öngören emperyalist planın bir parçasını oluşturuyor.

Türkiye siyasetinde olup bitenler, iktidar ile muhalefet arasında yaşanan güç mücadelesi de bu büyük küreselci ajandanın yansımaları. Yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdikleri "Kürt devleti"ni kurmak için Erdoğan ve cumhur ittifakının iktidardan gitmesi gerekiyor! AK Parti ve MHP birlikteliğine alternatif olarak CHP, DEM ve AK Parti'den kopan küçük muhafazakâr partileri hazırladılar.

Ekonomik krize bakıp Erdoğan ve AK Parti gitsin diye tutturanlar nasıl bir tuzağa düştüklerinden habersizler maalesef. Yıkım öyle hızlı gelir ki, Suriye ve Irak'ta neler oluyor demeye kalmadan Güneydoğu'yu da içine katan bir plebisitle yüz yıl önce işgal ordularıyla başarılamayan Sevr birkaç senede ülkenin gerçeği olur. Geride bir şey kalır mı, onu siz hesaplayın!"