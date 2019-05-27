ABD Kıbrıs’dan destek istiyor

Münübe Yılmaz

ABD Dışişleri Bakanlığı Komitesi’nin başkanlığını yapan Elliot Engel, Amerika’nın Ortadoğu’daki Rus etksini azaltmak için İsrail ile beraber Kıbrıs’ın da desteğine ihtitacı olduğunu söyledi. Bugün Kıbrıs başkanı ile yaptığı görüşmeden sonra konuşan Engel Rusya’nın, Ortadoğu’da enerji rezervler üzerindeki etkisini azaltmak ve Ortadoğu’da barışı tesis etmek için Kıbrıs ile beraber çalışmanın Amerika için çok önemli olduğunu da vurguladı. Engel, “ABD Rusya’nın bölgedeki entrikalarını engellemek ve temel demokratik değerleri paylaşmak adına dost ülkeleri arıyor” ifadesinde bulunarak, Rusya’nın bölgedeki durumu kontrol etmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Engel ayrıca, Doğu Akdeniz bölgesinde son keşfedilen doğal gazla ilgili de Rusya'nın söz sahibi olmasına imkan vermeden, bölgedeki enerji güvenliği konusunda yalternatif önlemler üzerinde durduklarını duyurdu.