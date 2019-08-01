Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve Körfez Bölgesi'ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Zarif'i yaptırım listesine almasını değerlendiren Zaharova, "ABD kendini çıkmaza sokuyor. ABD, diplomatik araçlarını kullanmak yerine, sadece yaptırım uygulamayı biliyor." dedi.

Basra Körfezi'ndeki durumun endişe verici olduğuna değinen Zaharova, "Durum tehlikeli yönde ilerliyor ve askeri çatışma riski artıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, dün, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki mal varlığına erişimini engelliyor ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran dışında bir mülkü olmadığı için Washington yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtmişti.