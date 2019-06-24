0553 313 94 23

ABD, Katar'da Taliban'la görüşecek

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 29 Haziran'da Katar'da Taliban yetkilileriyle bir araya geleceğini belirtti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:12
ABD, Katar'da Taliban'la görüşecek

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad 29 Haziran'da Taliban yetkilileriyle görüşecek.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yedinci kez çıktığı barış turu görüşmeleri kapsamında 29 Haziran'da Katar'da Taliban yetkilileriyle bir araya geleceğini belirtti.

Halilzad, tüm tarafların, barış görüşmelerinin hızlı ilerlemesini istediğini kaydetti.

Özel Temsilci Halilzad, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Taliban ile yedinci kez barış görüşmelerine hazırlanıyoruz. Afganistan'a barışın gelmesini istiyoruz. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi peşinde değiliz.'' ifadesini kullanmıştı.

Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:12
  1. ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad
  2. Taliban
  3. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
  4. Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai
  5. Katar'ın başkenti Doha
  6. Afganistan İslam Emirliği
  7. Afgan hükümeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor
    1. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
    2. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
    3. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
    4. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    5. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    6. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    7. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    8. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    9. Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
    10. Bahreyn muhalefetinden Manama'da..
    11. Timeline travel kullanan üniversite..
    12. Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi..
    13. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni bir..
    14. LGS sınavından tam puan aldılar
    15. Çaykur Rizespor’un kamp programı belli..
    16. Başkan Söğüt: “Kültürümüz bizim en..
    17. Altının kilogramı 262 bin liraya..
    18. Karaman'da silah kaçakçılığına yönelik..
    19. Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret
    20. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da..
    21. Proje destekçisi Arken Jeneratör’den..
    22. ‘Bizim Meram Masası’ hizmetlerine..
    23. Sondaj gemisi ’Yavuz’ Antalya..
    24. Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i..
    25. ÇOMÜ; Araştırma Üniversitesi olma..
    26. Van’da Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma..
    27. AB'den gıdada çifte standart araştırması
    28. CHP Milletvekili Akın’dan Alman devine..
    29. Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi
    30. İstanbul'un seçimi
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı