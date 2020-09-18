ABD kararını verdi! 48 saat içinde...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump'ın müdahale etmemesi durumunda Çin menşeli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat, ulusal güvenlik gerekçesi ile 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak.

ABD ve Çin arasındaki jeopolitik-stratejik mücadelenin başını çeken ticaret savaşında yeni bir hamle geldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada ulusal güvenlin nedeni ile Çinli şirketlere ait TikTok ve WeChat uygulamalarının 20 Eylül tarihinden itibaren ülkede indirilmesine yasak getirileceğini bildirdi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Amerika'nın ulusal güvenliği, ekonomisi ve dış politikasını tehdit etmek için bu uygulamaları kullandığını ileri süren ABD Ticaret Bakanlığı açıklamasında, söz konusu uygulamalara erişimin ortadan kaldırılması, işlevlerinin mühim boyutta azaltılması ile ABD'deki kullanıcıların korunacağı ifade edildi.

"İstihbarat servisleriyle zorunlu işbirliği içindeler"

Öte yandan; video uygulaması TikTok ve mesajlaşma uygulaması olan WeChat'in kullanıcılardan konum, tarama ve arama geçmişleri de dahil olmak üzere veri topladığı bildirildi. Bunların sahibi olan Tencent ve Bytedance şirketlerinin ÇKP'nin istihbarat servisleri ile zorunlu işbirliği yaptığı ileri sürüldü. Haliyle bu durumun TikTok ve WeChat kullanımının ABD'nin ulusal güvenliği için kabul edilemez riskler oluşturmasına sebebiyet verdiği bildirildi.

20 Eylül'den itibaren yasak

Söz konusu uygulamaların Amerika'da herhangi bir platformadaki herhangi bir uygulama mağazasından indirilmesinin 20 Eylül tarihinden itibaren yasaklanacağı ifade edilirken bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları aracılığı ile ödeme hizmeti sağlamasına ve para transferine müsade edilmeyeceği kaydedildi.

12 Kasım'a kadar süre

12 Kasım tarihine kadar ulusal güvenliğe dönük kaygıların giderilmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yasakları kaldırılabileceği belirtildi. Aksi halde o tarihte tamamiyle yasak devreye girecek.

TikTok meydan okudu

Donald Trump yönetiminin suçlamalarını kabul etmeyen ve kararının adil olmadığını ileri süren TikTok ise karara meydan okuyacağı açıklamasında bulundu.

Uygulamanın sahibi olan Bytedance şirketi, ilgili başkanlık kararının kanuni süreç olmaksızın yürürlüğe girdiğini ileri sürdü ve Amerika'daki halkı küçük işletmeleri seslerini duyurmak ve geçim açısından mühim bir platformdan mahrum etmekle tehdit ettiğini iddia etti ve meydan okumaya devam edeceklerini kaydetti.

Trump, şartını açıklamıştı

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos tarihinde, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'u yasaklayacağını bildirmişti.

Trump ayrıca 6 Ağustos tarihinde ise ABD'li şahıs ya da kuruluşların TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya dönük 2 kararnameye imza atmıştı.

Görüşmeler başladı

Bunun ardından ByteDance şirketi, TikTok için Microsoft ve Oracle ile ilkin satış, sonrasında ise ortaklık görüşmelerine başladı.

Microsoft çekildiğini açıklarken, ByteDance ve Oracle arasında ABD Başkanı Trump'ın yasağından kaçınmak için TikTok Global adında yeni bir şirket kurulması görüşmeleri devam ediyor.

ABD'de 100 milyon aktif kullanıcısı var

TikTok'un 175 milyonun üzerinde indirildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 milyondan fazla faal kullanıcısı bulunuyor.