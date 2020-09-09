ABD, kararını duyurdu! Ay sonuna kadar...

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın 2003 senesinde işgal ettiği Irak'tan asker çeken başkanlar arasında yerini aldı. Ortadoğu'dan sorumlu olan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Irak'taki ABD'li askerlerin üçte birinden fazlasının ay sonuna kadar çekileceğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki ABD'li askerlerin sayısının 5200'den 3000'e düşürüleceğini, bunun eylül ayında yapılacağını açıkladı.

Komutan McKenzie, konuşlanması devam edecek olan askerlerin terör örgütü DAEŞ'ten geriye kalan son unsurların 'kökünün kazınması' için Irak güvenlik güçlerine yardımcı olmaya ve danışmanlık yapmaya devam edeceklerini ileri sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım seçimlerinin baskısı altında olan Başkan Donald Trump, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Irak'taki Amerikan askerlerinin tamamını mümkün olduğunca çabuk geri çekmeyi planladığını söylemişti.

Kasım Süleymani suikasti

Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast yapılmasından bu yana, Irak'taki ABD askerlerinin varlığı, Washington-Bağdat ilişkilerinde tekrar mühim bir problem durumuna geldi.

Irak meclisinin Amerika'ya atıfla bütün yabancı askerlerini gönderilmesine ilişkin kararı hükümetçe hayata geçirilmezken, siyasi kriz, protestolar ve hükümet değişikliği iç içe gelişti.

İran'ı çökertmeye dönük politikalar uygulayan ABD Başkanı'nın diğer yandan tıpkı Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da bütün ABD askerlerini çekme açıklamasında bulunması, ilk örnekteki gibi bunun da 'göstermelik' kalacağı yorumlarına sebebiyet verdi.

Kasım Süleymani suikastinin ardından Irak'taki ABD üslerine yönelik roket saldırılarında artış olurken, Trump yönetimi bu saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor. Mart ayında yaşanan bir saldırıda iki ABD, bir Britanya askeri ölmüştü.