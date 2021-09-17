  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya "ABD kaçtı" diyen Putin: Afganistan'da onu bıraktılar
Dünya

"ABD kaçtı" diyen Putin: Afganistan'da onu bıraktılar

ABD’nin Afganistan’dan kaçtığını ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Geride ‘Pandora’nın kutusunu bıraktılar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 14:05:00 -
"ABD kaçtı" diyen Putin: Afganistan'da onu bıraktılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün ortak toplantısında açıklamalarda bulundu.

Putin, “Batılı ülkeler Afganistan’dan çekilirken burada, modern silahların ve mühimmatın yer aldığı tüm bir cephanelik bıraktılar. Bunlar, Batı koalisyonunun Afganistan’daki 20 senelik varlığının ardından Taliban’ın ele geçirdiği tek şey” ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin, ABD ile müttefiklerinin Afganistan’dan adeta kaçtığını söyleyip ekledi:

“Hepsi gerilerinde; terörizm, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç ve -ne yazık ki- dini aşırıcılıkla ilişkili bir dizi sorunu içeren Pandora’nın kutusunu bıraktılar. Hem de açık bir hâlde.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay