"ABD kaçtı" diyen Putin: Afganistan'da onu bıraktılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün ortak toplantısında açıklamalarda bulundu.

Putin, “Batılı ülkeler Afganistan’dan çekilirken burada, modern silahların ve mühimmatın yer aldığı tüm bir cephanelik bıraktılar. Bunlar, Batı koalisyonunun Afganistan’daki 20 senelik varlığının ardından Taliban’ın ele geçirdiği tek şey” ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin, ABD ile müttefiklerinin Afganistan’dan adeta kaçtığını söyleyip ekledi:

“Hepsi gerilerinde; terörizm, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç ve -ne yazık ki- dini aşırıcılıkla ilişkili bir dizi sorunu içeren Pandora’nın kutusunu bıraktılar. Hem de açık bir hâlde.”