ABD istihbaratı: Ukrayna'da çatışmalar yavaşladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamada bulundu.

Haines, Ukrayna'daki çatışmaların yavaşladığını ve bunun muhtemelen önümüzdeki kış aylarında da devam edeceğini söyledi.

Bununla birlikte, Ukrayna güçlerinin direncinin azaldığına dair bir kanıt yok.

BBC'nin haberine göre, Kaliforniya'da düzenlenen savunma forumunda konuşan Haines, çatışmaların daha çok Bahmut ve Donetsk bölgelerinin çevresinde yoğunlaştığını bildirdi.

Rusya'nın geçen ay Herson bölgesinin batısındaki birliklerini çekmesinin ardından çatışmaların yavaşladığını anlatan Haines, şöyle dedi:

"Çatışmanın bir tür azaltılmış temposunu şimdiden görüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de bunu göreceğimizi umuyoruz."

Hem Ukrayna hem de Rus ordularının kıştan sonra herhangi bir karşı saldırıya hazırlanmak isteyeceğini düşündüklerini dile getiren istihbarat yetkilisi şöyle ekledi:

"Ancak Rusların aslında bunu yapmaya hazır olup olmayacağı konusunda şüphelerimiz var. O zaman diliminde Ukraynalılar için daha iyimser düşünüyorum."

Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordusunun ne kadar zor durumda olduğuna dair bu aşamada tam bir resme sahip olmadığına inandıklarını da kaydetti.

Konuyla ilgili olarak Haines, "Moral, ikmal sorunları, lojistik ve karşı karşıya oldukları bir dizi endişe nedeniyle cephane kıtlığı görüyoruz." ifadesini kullandı.