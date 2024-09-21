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Dünya ABD istihbaratı paylaştı! MOSSAD'ın 15 yıllık kanlı planı devrede duyurdular: Saldırı davasında yeni gelişme!
Dünya

ABD istihbaratı paylaştı! MOSSAD'ın 15 yıllık kanlı planı devrede duyurdular: Saldırı davasında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 17:49:00 - 2024-09-21 18:18:05
ABD istihbaratı paylaştı! MOSSAD'ın 15 yıllık kanlı planı devrede duyurdular: Saldırı davasında yeni gelişme!

ABD'li bir istihbarat yetkilisi paylaştı: İsrail'in Hizbullah cihazlarını patlatma operasyonunu en az 15 yıldır planladığını itiraf etti. Saldırı davasında yeni gelişme, kanlı plan deşifre oldu! İşin içindeki bazı kişilerin İsrail'den haberdar olmadığı öne sürüldü.

ABD televizyon kanalı ABC News'e konuşan bir ABD istihbarat kaynağı, İsrail'in patlatılan cihazlarının üretiminde parmağı olduğunu ve bu tür 'tedarik zinciri' operasyonlarının en az 15 yıldır planlandığını doğruladı. Kaynağa göre böyle bir operasyon, ajanların kendilerini tedarik zincirine dahil edebilmeleri ve paravan şirketlerin kurulması için kurnaz ve uzunca bir süreç gerektiriyor.

SİVİLLER İÇİN YÜKSEK RİSK

Yetkili, bu işi yapanların en azından bir kısmının aslında İsrail'e hizmet ettiklerinin farkında olmadığını belirtirken, CIA'in yüksek risk nedeniyle bu tür bir saldırılardan kaçındığını vurguladı. New York Times'a konuşan istihbarat yetkilisi de, İsrail'in çağrı cihazlarını, doğru zaman geldiğinde basılacak 'düğmeler' olarak adlandırdığını yazdı. Öte yandan Hizbullah'a yönelik çağrı cihazı saldırılarının ardından çağrı cihazı şirketi Gold Apollo'nun Başkanı Hsu Ching-kuang ve kurucusu Tayvan'da gözaltına alındı. Kuang, saldırıda kullanılan çağrı cihazlarını şirketinin üretmediğini, BAC Consulting KFT tarafından yapıldığını söyledi.

RIDVAN TUGAYLARI KOMUTANINI HEDEF ALDI

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizlere yapılan saldırılarda 37 kişinin öldüğü açıklanırken, Lübnan medyasında ise çarpıcı rakamlar paylaşıldı. Saldırıda 291'i üst düzey 879 Hizbullah üyesinin öldüğü 509'nin kör olduğu, bin 735 kişinin yaralandığı, 613 kişinin de kalıcı fonksiyon kaybına uğradığı kaydedildi. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava düzenlediği hava saldırısında ise Hizbullah'ın özel kuvvet birimi Rıdvan Tugayları komutanı İbrahim Aqil'ün hayatını kaybettiği belirtildi.

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