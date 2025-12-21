ABD istihbaratı itiraf etti! Rusya Nato ile savaş istemiyor

Gabbard, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları “yalan ve propaganda” olarak nitelendirdi.

“BU HABERLER YALAN VE PROPAGANDA”

Bu tür haberlerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış girişimlerini baltalamayı amaçladığını belirten Gabbard, kamuoyunda korku oluşturularak savaşın tırmandırılmak istendiğini vurguladı.

“AMAÇ ABD’Yİ DOĞRUDAN SAVAŞA ÇEKMEK”

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, NATO ve Avrupa Birliği’nin ABD ordusunu Rusya ile doğrudan savaşa sokmak istediğini ileri sürdü.

Gabbard’a göre, özellikle Batı’daki bazı siyasi çevreler bu yönde kasıtlı bir algı operasyonu yürütüyor.

ABD İSTİHBARATINDAN NET DEĞERLENDİRME

Gabbard, ABD istihbaratının hem Kongre üyelerini hem de karar alıcıları bilgilendirdiğini belirterek şu kritik tespitleri paylaştı:

Rusya, NATO ile daha geniş bir savaştan kaçınıyor.

Mevcut askeri kapasitesiyle Ukrayna’nın tamamını işgal edip kontrol edebilecek güce sahip değil.

Avrupa’yı “fethetmesi” ise tamamen gerçek dışı bir senaryo.

SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞINA KARŞI UYARI

ABD istihbaratının bu değerlendirmesi, Batı medyasında sürekli körüklenen “Rus tehdidi” söyleminin büyük ölçüde siyasi amaçlarla üretildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gabbard’ın açıklamaları, savaş yanlısı çevrelerin iddialarına karşı Washington’dan gelen en net itiraflardan biri olarak yorumlandı.