ABD-İsrail-İran savaşında ilk 15 gün

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar, kısa sürede karşılıklı misillemelerle bölgesel bir krize dönüştü. İran’ın İsrail’in yanı sıra Körfez’deki ABD üslerini hedef alması, Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve saldırıların Lübnan’a yayılmasıyla gerilim hızla tırmandı.

Petrol fiyatları yeniden varil başına 100 doların üzerine çıkarken, birçok ülke stratejik petrol rezervlerini devreye sokmaya başladı. İşte 28 Şubat’tan bu yana bölgede yaşanan gelişmelerin gün gün kronolojisi.

28 ŞUBAT

ABD ile İran arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelere rağmen 28 Şubat'ta Tahran'da büyük patlamalar duyuldu.

İsrail ve ABD'nin saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı.

İsrail istihbarat servisi MOSSAD, 'rejim değişikliği amaçlıyoruz' açıklaması yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattığını açıkladı. Rejim değişikliği hedeflendiğini söyledi.

İran'ın balistik füzelerinin İsrail'e doğru fırlatıldığı duyuruldu. İlk dalga kapsamında 30 füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Trump İranlılara seslendi: 'Hükümetinizi ele geçirin'

İran karşılık olarak İsrail'in yanı sıra Katar ve Bahreyn'deki ABD üslerini de vurmaya başladı.

ABD ve İsrail, Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldı, 160'tan fazla kız çocuğu hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı kapattıklarını duyurdu.

1 MART

İran’ın BM temsilcisi acil toplantıda "Bütün ABD üsleri ve varlıkları ‘düşman güç’ olarak değerlendirilecektir, meşru hedef olmuştur" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu, İran dini lideri Ali Hamaney'in savaşın ilk günündeki saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamaney'in kızı ve torununun 'ABD ve İsrail saldırılarında öldürüldüğünü' söyledi. Ardından Hamaney'in gelinlerinden birinin ve damadının da öldürüldüğü bildirildi.

Ünlü milyarder Rothschild ailesinden Nat Rothschild 'Tarih, kazananlar tarafından yazılır' açıklamasını yaptı.

Hava saldırıları sonrasında üst düzey komutanların öldüğü açıklandı: "Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade hayatını kaybetmiştir"

Orta Doğu ülkeleri merkezli hava yolları firmaları uçuşlarını askıya almaya başladı.

Pakistan ve Irak'ta ABD karşıtı protestolar patlak vardi. Karaçi'de en az 9 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'da Liderlik Konseyi'ne Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei atandı.

İsrail İran saldırılarını Lübnan'a genişletti.

2 MART

İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Güney Kıbrıs'taki Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün 'şüpheli bir İHA saldırısıyla hedef alındığını' ve buna karşılık verildiğini bildirdi.

Lübnan'da tahliyeler başladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İran'ın ABD ile müzakere yapmayacağını açıkladı.

İsrail saldırısında Hizbullah liderinden Raad öldürüldü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırında bulunan 3 gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin karşılıklı durdurulduğunu duyurdu.

Suudi Aramco tesisleri İHA ile hedef alındı.

Kuveyt'te ABD'ye ait 3 savaş uçağı düştü, mürettebat sağ kurtuldu.

Körfez ülkeleri tek tek hava sahasını ve hava alanlarını kapatmaya başladı. Sınırlı sayıda tahliye uçuşları duyuruldu.

Hürmüz Boğazı'nın iki yakasında 700 den fazla tanker birikti.

3 MART

ABD bölgedeki büyükelçiliklerini kapatmaya başladı. ABD'den vatandaşlarına çağrı

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü.

Orta Doğu'da hava saldırıları şiddetini artırarak devam etti. Hizbullah İsrail'i İHA ile hedef aldı, İsrail ise Beyrut'un güneyini vurdu.

İsrail saldırısı Tahran'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gülistan Sarayı'na hasar verdi

Minab şehrinde, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kız okulu öğrencileri için cenaze töreni düzenlendi

4 MART

Körfez ülkelerine havadan görüntü yasakları geldi.

Basra Körfezi’nde havacılık alarmı: 2 binden fazla uçuş i̇ptal edildi.

Kuveyt'te 3 ABD uçağı düşerken ABD bunun "dost ateşiyle" olduğunu ileri sürdü.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail saldırıları sonucunda İran'da 787 kişi hayatını kaybetti.

5 MART

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatları yükselirken ABD’de benzin fiyatları 2005’ten bu yana en büyük günlük artışı yaşadı.

İran: ABD'ye mesaj gönderilmedi, yanıtta verilmeyecek, uzun bir savaşa hazırlandık.

6 MART

Hatay'a düşen mühimmat parçasından sonra İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullah Zadeh, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

ABD, Hindistan'daki bir etkinlikten dönen 2 İran savaş gemisinden birini batırdı.

İran, Hamaney'in cenazesini erteledi.

ABD Senatosu, Trump'ın İran saldırıları konusundaki eylemleri için Kongre'den izin almasını gerektirecek tasarıyı reddetti.

İspanya Dışişleri Bakanı Albarez, Beyaz Saray'ın "İspanya ABD ile işbirliğini kabul etti" açıklamasını yalanladı.

7 MART

Lübnan basını ise İsrail’in ülkeye havadan asker indirmeye çalıştığını, bu girişim üzerine Nabi Chit kasabası yakınlarında çatışma çıktığını aktardı.

Dubai Uluslararası Havaalanı'ndaki faaliyetlerin geçici olarak durduruldu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Liderlik Konseyinin, İran'a bu ülkelerden saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere saldırı veya füze saldırısı gerçekleştirilmemesini onayladığını duyurdu.

8 MART

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney oldu.

Dünya gündeminde ABD'nin İran'a kara operasyonu gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına tepki göstererek gerilimin tırmanması durumunda İran silahlı kuvvetlerinin hazır olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs doğruladı: Lübnan’dan atılan İHA, İngiliz üssünü vurdu.

9 MART

İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 10'uncu gününe girerken İran Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni ruhani lideri olarak seçti.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla brent petrol fiyatı 100 doları geçti, Orta Doğu'da hava ulaşımı durma noktasına geldi.

10 MART

Fransa ve Yunanistan, İngiliz üssünün bulunduğu Güney Kıbrıs açıklarına yığınak yaparken Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ta bir araya geldi.

Türk ordusu, Kuzey Kıbrıs'a altı F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.

Dünya Sağlık Örgütü, İran’da görülen 'siyah yağmur' ve havadaki zehirli bileşiklerin solunum sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı ve İran’ın insanlara kapalı alanlarda kalmaları yönündeki tavsiyesini destekledi.

11 MART

İsrail, saldırılarda en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu. İran'da ölenlerin sayısı ise 1630'a yükseldi.

Trump, İran'ın Hürmüz boğazındaki misilleme faaliyetlerine ilişkin "İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump daha sonra aktif olmayan 10 adet mayın döşeme deniz aracını imha ettiklerini açıkladı ancak İran'dan bir teyit gelmedi.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktı.

12 MART

İsrail'in bombardıman altına aldığı Beyrut'ta binlerce kişi zorla yerinden edildi.

Petrol fiyatları yeniden varil başına 100 doların üzerine çıktı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ‘Eğer İran donanmasıyla koordine olurlarsa hala birçok geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceğini' söyledi.

İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali, dün ülkesinin Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı.

Irak'ta biri yakıt ikmal uçağı olmak üzere 2 ABD askeri uçağı düştü.

13 MART

Hürmüz Boğazı'nda 6 gemi vuruldu.

Düşen ABD uçağında 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin arandığı bildirildi. Savaşta ölen ABD askeri sayısı 12'ye yükseldi.

Dünya genelinde borsalarda düşüş yaşanırken ABD’de benzin fiyatı arttı.

İran'ın Ruhani Lideri Mücteba Hamaney, seçildikten sonra ilk defa halka seslenerek "İran şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecektir, düşman çok ağır bedel ödeyecek" dedi.

Hürmüz'de son iki günde 6 gemi vuruldu. ABD’de benzin fiyatı perşembe günü galon başına 3.59 dolara yükseldi. Bir ay önce bu rakam 2.94 dolardı.

Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ancak bir noktada yapabiliriz

Trump: ABD ordusu Hark Adası’ndaki İran’a ait tüm askeri hedefleri vurdu

14 MART

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM): Hark Adası'nda 90'dan fazla İran askeri hedefi vuruldu

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani: Saldırılarda 43 bin sivil birim hasar gördü, 223 kadın öldü

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'ı Hizbullah'ı silahsızlandırma taahhüdünü yerine getirmemesi halinde toprak kaybı ve ulusal altyapıya zarar vermekle tehdit etti.