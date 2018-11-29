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ABD, İran'ı tehdit etti: Askeri karşılık veririz

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, açıklamalarda bulundu. Hook, İran'ın saldırması durumunda, askeri bir karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

29 Kasım 2018 Perşembe 21:17
ABD, İran'ı tehdit etti: Askeri karşılık veririz

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'ın ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırması durumunda, askeri bir karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Özel Temsilci Hook, Washington'da düzenlenen "İran Rejiminin Vekil Gruplara Silah Desteği ve Devam Eden Füze Gelişimi" başlıklı panelde, İran'ın bölgede yaptığı faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hook, İran adına savaşan grupların, Yemen, Afganistan, Irak ve Suudi Arabistan'da İran'a ait silahlar kullandığını tespit ettiklerini belirterek, İran tehdidinin arttığını ve duruma yönelik harekete geçilmezse bölgede gerilim riskinin yükseleceğini vurguladı.

"Askeri bir karşılık veririz!"

İran'ın dünya çapında teröre verdiği desteğin arttığını ve bölgesel istikrarı baltaladığını öne süren Hook, İran destekli grupların, Basra ve Irak'taki ABD konsolosluklarına saldırı düzenlemesine atıfta bulunarak, "İran, ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırırsa, askeri bir karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

Öte yandan Hook, Trump yönetiminin Orta Doğu'daki hedefinin "ABD müttefiklerini İran'a karşı bir pozisyona karşı kaydırmak" olduğunu ifade etti.

İran'ın, 2007'den beri Afganistan'da Taliban'a silah desteğinde bulunduğunu belirten Hook, Tahran yönetimin teröre destek vermeye devam etmesi durumunda, çok daha fazla yaptırımla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:17
  1. Hook
  2. Tahran
  3. Brian Hook
  4. İran
  5. ABD

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc33 dk önce
    bu yahudi abd piçi orta doğuya geldi her tarafı karıştırıyor. top yekün şu yahudi piçini al aşağı etmek gerekiyor. sapıttı bu p.çler. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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