ABD, İran'ı tehdit etti: Askeri karşılık veririz

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'ın ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırması durumunda, askeri bir karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Özel Temsilci Hook, Washington'da düzenlenen "İran Rejiminin Vekil Gruplara Silah Desteği ve Devam Eden Füze Gelişimi" başlıklı panelde, İran'ın bölgede yaptığı faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hook, İran adına savaşan grupların, Yemen, Afganistan, Irak ve Suudi Arabistan'da İran'a ait silahlar kullandığını tespit ettiklerini belirterek, İran tehdidinin arttığını ve duruma yönelik harekete geçilmezse bölgede gerilim riskinin yükseleceğini vurguladı.

"Askeri bir karşılık veririz!"

İran'ın dünya çapında teröre verdiği desteğin arttığını ve bölgesel istikrarı baltaladığını öne süren Hook, İran destekli grupların, Basra ve Irak'taki ABD konsolosluklarına saldırı düzenlemesine atıfta bulunarak, "İran, ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırırsa, askeri bir karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

Öte yandan Hook, Trump yönetiminin Orta Doğu'daki hedefinin "ABD müttefiklerini İran'a karşı bir pozisyona karşı kaydırmak" olduğunu ifade etti.

İran'ın, 2007'den beri Afganistan'da Taliban'a silah desteğinde bulunduğunu belirten Hook, Tahran yönetimin teröre destek vermeye devam etmesi durumunda, çok daha fazla yaptırımla karşı karşıya kalacağını vurguladı.