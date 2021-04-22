  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD - İran görüşmesinde yol haritası netleşti
Dünya

ABD - İran görüşmesinde yol haritası netleşti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden İran görüşmelerinde ABD'nin hangi yaptırımların ne şekilde kaldırılabileceğine ilişkin yol haritasını İran tarafına sunduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 05:42:00 -
ABD - İran görüşmesinde yol haritası netleşti

Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, telekonferans yoluyla düzenlediği brifingde basın mensuplarına ABD-İran görüşmelerini değerlendirdi.

Yetkili, Viyana'daki görüşmelerde ABD yönetiminin, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına dönmesi karşılığında hangi yaptırımları ne şekilde kaldırmayı düşündüğüne ilişkin bir yol haritasını İran tarafına sunduğunu açıkladı.

Söz konusu yol haritasının ve spesifik olarak hangi yaptırımların kaldırılmasının gündemde olduğunun detaylarına girmeyen yetkili, Viyana'daki arabulucu ülkeler aracılığıyla sunulan yol haritasında yaptırımların 3 başlık altında toplandığını anlattı.

Buna göre ABD, yaptırım maddelerini, "nükleer anlaşma kapsamında kaldırılacak yaptırımlar", "anlaşmayla ilgisiz olan ve devam edecek olan yaptırımlar" ve "nükleer anlaşma kapsamında kaldırılıp kaldırılmayacağı değerlendirilmesi gereken yaptırımlar" olarak 3 kategoride topladı.

Trump dönemindeki bazı yaptırımlar tartışma konusu

ABD'li yetkili, görüşmelerde en zor başlığın 3. başlık olduğunu çünkü Donald Trump döneminde getirilmiş olan çok sayıdaki yaptırım maddesinin bu kategoriye girdiği ve anlaşmayla ilgili olup olmadıklarının tartışıldığını dile getirdi. Trump dönemindeki bazı nükleer yaptırımların terörle mücadele yaptırımı başlığı altında uygulanmasını örnek veren yetkili, bu gibi konuları halen görüştüklerini belirtti.

Diğer yandan aynı yetkili, 2017'den bu yana getirilen tüm yaptırımların kaldırılmasını talep eden İran'ın beklentileri ile ABD'nin geldiği nokta arasında halen farklar olduğunu vurguladı. Önlerinde halen uzun bir yol olduğunun altını çizen yetkili, görüşmelerde olumlu mesafe kat edilmesine rağmen henüz makas değiştirecek düzey ilerleme sağlanamadığını belirtti.

İran anlaşma koşullarına dönme yolunda somut adımlar atmadan ABD'nin söz konusu yaptırımların tümünü kaldırmayacağını ifade eden yetkili, bu konuda Tahran'dan yapıcı ve olumlu bir yaklaşım beklediklerini sözlerine ekledi.

Yetkili, bir soruya yanıt verirken, sürecin olumlu seyretmesi halinde mayıs ayı ortasında bir anlaşmaya varılabilme ihtimalini göz ardı etmediklerini söyledi.

ABD yönetimi tarafından İran'a uygulanan halen 1500 civarında yaptırım bulunuyor.

2015 yılında imzalanan İran'la nükleer anlaşma özellikle Cumhuriyetçilerin yoğun tepkisini çekmiş, 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, 2018’de anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve Tahran'a çok sayıda yaptırım uygulamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Takım adı bile verildi! Türk futbolunu sarsan 'şike' çıkışı
Spor

Takım adı bile verildi! Türk futbolunu sarsan 'şike' çıkışı

Giresunspor ve Adana Demirspor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, rakiplerini 'şike' yapma..
Görevi son bulan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
Siyaset

Görevi son bulan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama geldi.
Dieudonne M'Bala'dan Türkiye'ye iltica talebi! 'Artık dayanamıyorum' diyerek açıkladı
Dünya

Dieudonne M'Bala'dan Türkiye'ye iltica talebi! 'Artık dayanamıyorum' diyerek açıkladı

Fransa'da yaşayan komedyen Dieudonne M'Bala, ülkede ölüm tehditlerine maruz kaldığını ve Türkiye'den sığınma talep edeceğini duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay