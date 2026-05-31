ABD-İran gerginliği bitecek mi? Mutabakat metni ortaya çıktı

İran basını, Tahran ile Washington arasında üzerinde çalışıldığı öne sürülen muhtemel mutabakat kapsamında ABD’nin, İran’ın dondurulmuş varlıklarının 12 milyar dolarlık bölümüne 60 gün içinde erişim sağlanmasını kabul ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre taslak metinde Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kuralları da yeniden tanımlanıyor.

İran ile ABD arasında yürütüldüğü belirtilen müzakere trafiğine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, taraflar arasında hazırlanmakta olan olası bir mutabakat çerçevesinde Washington yönetimi, İran’ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına erişim sağlanması yönünde taahhütte bulundu.

İran devlet televizyonunun yayımladığı ve “resmi olmayan belge” olarak tanımlanan metinde, iki ülke arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik mutabakat zaptının ana çerçevesine yer verildi. Söz konusu içeriğin henüz inceleme aşamasında olduğu ve bu nedenle resmi nitelik taşımadığı belirtildi.

Söz konusu gayriresmi metne göre, anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor.

Bu kapsamda İran, boğazdan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Yükü tehdit olarak kabul edilen veya nihai işletmecisi İran'a düşman olan herhangi bir gemi ticari gemi statüsünde tanınmayacak ve belirlenen güzergahlardan geçişine izin verilmeyecek.Haberde ayrıca, mutabakat metninin henüz İran tarafından inceleme aşamasında olması nedeniyle gayriresmi nitelik taşıdığı aktarıldı.

