ABD-İRAN barışında Erdoğan imzası

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerin İran yönetiminin en üst kademelerine ulaştırıldığını ve onay sürecine girdiğini belirtti. Bu gelişme üzerine İran'a yönelik planlanan hava saldırıları ile bombardımanların iptal edildiğini duyuran Trump, nihai anlaşma metni üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ANLAŞMA AVRUPA'DA İMZALANABİLİR

Trump, anlaşma belgelerinin son halinin hazırlanmakta olduğunu belirterek imza töreninin birkaç gün içerisinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Törenin Avrupa'da yapılabileceğini ifade eden Trump, sürecin haftaya sarkabileceğine de işaret etti.

"ERDOĞAN HARİKAYDI"

Müzakere sürecinde birçok bölge lideriyle temas halinde olduklarını belirten Trump, Türkiye'nin yapıcı rolüne dikkat çekti. Trump, "Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı." diyerek Ankara'nın diplomatik katkısını övdü.

"HAMANEY DE ONAYLADI"

Trump, İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı yönündeki soruya, "Anladığım kadarıyla cevap evet." karşılığını verdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını ifade eden Trump, imzaların kısa süre içinde atılabileceğini söyledi.

İRAN'DAN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

Öte yandan İran tarafından yapılan açıklamada ise henüz kesinleşmiş bir durum bulunmadığı belirtildi. Tahran yönetimi, anlaşmaya ilişkin nihai kararın açıklanmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

ABD Başkanı, olası imza töreninde ülkesini Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'in temsil edebileceğini açıkladı. Trump ise Washington'da düzenlenecek ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle başkentte kalacağını ifade etti.