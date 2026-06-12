  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump yeni İran kararını dünyaya duyurdu CHP'de bomba ihraç iddiası! Parti içi kavga canlı yayında patlak verdi! Gazeteci ‘beyaz saç’ı anlamadı! Bedelli askerlik ücreti çok yükselmedi mi? Akar: Saflaşma! İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı Irmak Öğretmen’in ölümündeki şok iddialar tek tek araştırılıyor: Savcılık soruşturmayı derinleştirdi! Üretimde ve ihracatta tarihi rekor! Anadolu'nun parlayan yıldızı dış ticarette devasa bir başarıya imza attı! Üsküdar’dan sonra bir skandal da Çengelköy’de… Bu hatadan hemen dönün! Değerini bir gün herkes anlayacak… CHP'nin "128 milyar dolar" yalanına bir tokat da AYM'den: Berat Albayrak haklı çıktı Cami ve park alanına çöp tesisi konduracaklar! AK Parti grubunun tüm feryatlarına rağmen CHP ellerini vicdansızca havaya kaldırdı! AK Parti’den Milli Takım ve Türk milletine armağan: Siz Hepiniz Biz Türkiye!
Gündem ABD-İRAN barışında Erdoğan imzası
Gündem

ABD-İRAN barışında Erdoğan imzası

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
ABD-İRAN barışında Erdoğan imzası

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerde kritik aşamaya gelindiğini belirterek Tahran'a yönelik planlanan hava saldırılarını iptal ettiğini açıkladı. Süreçte Türkiye'nin önemli rol oynadığını vurgulayan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Erdoğan harikaydı. Yakın zamanda onunla görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerin İran yönetiminin en üst kademelerine ulaştırıldığını ve onay sürecine girdiğini belirtti. Bu gelişme üzerine İran'a yönelik planlanan hava saldırıları ile bombardımanların iptal edildiğini duyuran Trump, nihai anlaşma metni üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ANLAŞMA AVRUPA'DA İMZALANABİLİR

Trump, anlaşma belgelerinin son halinin hazırlanmakta olduğunu belirterek imza töreninin birkaç gün içerisinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Törenin Avrupa'da yapılabileceğini ifade eden Trump, sürecin haftaya sarkabileceğine de işaret etti.

"ERDOĞAN HARİKAYDI"

Müzakere sürecinde birçok bölge lideriyle temas halinde olduklarını belirten Trump, Türkiye'nin yapıcı rolüne dikkat çekti. Trump, "Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı." diyerek Ankara'nın diplomatik katkısını övdü.

"HAMANEY DE ONAYLADI"

Trump, İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı yönündeki soruya, "Anladığım kadarıyla cevap evet." karşılığını verdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını ifade eden Trump, imzaların kısa süre içinde atılabileceğini söyledi.

İRAN'DAN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

Öte yandan İran tarafından yapılan açıklamada ise henüz kesinleşmiş bir durum bulunmadığı belirtildi. Tahran yönetimi, anlaşmaya ilişkin nihai kararın açıklanmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

ABD Başkanı, olası imza töreninde ülkesini Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'in temsil edebileceğini açıkladı. Trump ise Washington'da düzenlenecek ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle başkentte kalacağını ifade etti.

İran'la anlaşmayı duyuran Trump: Müzakerelerde Erdoğan gerçekten harikaydı
İran'la anlaşmayı duyuran Trump: Müzakerelerde Erdoğan gerçekten harikaydı

Dünya

İran'la anlaşmayı duyuran Trump: Müzakerelerde Erdoğan gerçekten harikaydı

Katil Netanyahu, Trump'ı tebrik etti!
Katil Netanyahu, Trump'ı tebrik etti!

Dünya

Katil Netanyahu, Trump'ı tebrik etti!

Bahreyn Kralı ile Trump’tan İran diplomasisi görüşmesi
Bahreyn Kralı ile Trump’tan İran diplomasisi görüşmesi

Dünya

Bahreyn Kralı ile Trump’tan İran diplomasisi görüşmesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23