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Dünya ABD Irak'tan defolup gidiyor!
Dünya

ABD Irak'tan defolup gidiyor!

2 milyondan fazla Iraklının katili ABD, Irak topraklarından çekilmeye başladı. Irak ordusu, Amerika Birleşik Devletleri savaş birliklerinin Irak'tan çekilmeye başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 11:15:00 -
ABD Irak'tan defolup gidiyor!

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin askeri sözcülüğü, Amerikan muharebe güçlerinin ülkeden çekilmeye başladığını duyurdu.
Çekilme sürecinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması çabalarının sürdüğü belirtildi.
Süreç, Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki plana göre gerçekleşecek.

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Yorumlar

2.israili kurdurmayacaiğız...fetö/pkk/deaş, yunan vs bütün terörist malzemelerini alıp suriyeden de, akdeniz ve ege den de defol

......
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Hamit

Sıra Suriyede oradan da defol katil ABD
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