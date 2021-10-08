ABD Irak'tan defolup gidiyor!
2 milyondan fazla Iraklının katili ABD, Irak topraklarından çekilmeye başladı. Irak ordusu, Amerika Birleşik Devletleri savaş birliklerinin Irak'tan çekilmeye başladığını duyurdu.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin askeri sözcülüğü, Amerikan muharebe güçlerinin ülkeden çekilmeye başladığını duyurdu.
Çekilme sürecinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması çabalarının sürdüğü belirtildi.
Süreç, Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki plana göre gerçekleşecek.