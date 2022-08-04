  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD İngiltere'ye Javelin füzesi satacak
Dünya

ABD İngiltere'ye Javelin füzesi satacak

ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze savunma sisteminin satışını duyurmasının yanı sıra son olarak İngiltere'ye Javelin fırlatma ünitesi satışının yapılacağını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 15:58:00 -
ABD İngiltere'ye Javelin füzesi satacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye 300 milyon dolar değerinde Javelin hafif komuta fırlatma ünitesi (LWCLUs) olası satışını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı olası satış hakkında Kongre'ye gereken bilgilendirmeyi yaptı." denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca olası satışın ABD'nin dış politika amaçlarına ve ulusal güvenlik hedeflerine hizmet edeceğinin altı çizildi.

Öte yandan İngiltere hükümetinin 513 adet Javelin hafif komuta fırlatma ünitesine ilişkin talebi doğrultusunda olası satışın gerçekleşeceği belirtiliyor.

FGM-148 Javelin güdümlü tanksavar füzesinin fırlatma ünitesi olarak kullanılacak LWCLU, füzenin ateşlenmesi sırasında gözlem yapılması görevini yerine getiriyor.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23