ABD İngiltere'ye Javelin füzesi satacak
ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze savunma sisteminin satışını duyurmasının yanı sıra son olarak İngiltere'ye Javelin fırlatma ünitesi satışının yapılacağını ilan etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye 300 milyon dolar değerinde Javelin hafif komuta fırlatma ünitesi (LWCLUs) olası satışını onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı olası satış hakkında Kongre'ye gereken bilgilendirmeyi yaptı." denildi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca olası satışın ABD'nin dış politika amaçlarına ve ulusal güvenlik hedeflerine hizmet edeceğinin altı çizildi.
Öte yandan İngiltere hükümetinin 513 adet Javelin hafif komuta fırlatma ünitesine ilişkin talebi doğrultusunda olası satışın gerçekleşeceği belirtiliyor.
FGM-148 Javelin güdümlü tanksavar füzesinin fırlatma ünitesi olarak kullanılacak LWCLU, füzenin ateşlenmesi sırasında gözlem yapılması görevini yerine getiriyor.