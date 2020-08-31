ABD, İngiltere ve Norveç'ten Sudan'daki barış anlaşmasına destek

WASHINGTON (AA) - ABD, İngiltere ve Norveç yönetimleri, Sudan hükümetinin, ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi ile barış anlaşması imzalamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve İngiltere ile Norveç Dışişleri Bakanlıkları tarafından da imzalanan ortak yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Darfur ve çatışmalardan etkilenen diğer alanlarda sürdürülebilir barış ve istikrar için bir temel oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu müzakereleri sonuçlandırmak için vermiş olduğumuz tavizlerin farkındayız ve tüm tarafları anlaşmayı iyi niyetle, aynı ortaklık ve uzlaşma ruhuyla ve diğer gruplarla devam eden görüşmeleri tamamlayacak şekilde uygulamaya çağırıyoruz. Anlaşma, tarafların Ağustos 2019 Anayasa Kararnamesi'nde belirtildiği üzere barışa öncelik verme taahhüdünü ortaya koyuyor. Sudan’ın çatışmalardan etkilenen ve dışlanmış bölgelerindeki nüfusun güvenliğini, onurunu ve kalkınmasını yeniden sağlama noktasında önemli bir adımdır. Resmi anlaşmanın, barış ve uzlaşma çabaları ile takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz."



Bununla birlikte Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütünün (SPLM-N) lideri Abdulaziz Adem el-Hulu ve Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Abdulvahid Nur'dan bu anlaşma doğrultusunda hareket etmeleri istenen açıklamada, ikiliye ülke genelinde kapsamlı bir barış sağlamak adına Sudan hükümetiyle müzakere yapmaları çağrısında bulunuldu.

Sudan hükümeti, bugün ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi'yle 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasını imzalamıştı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı mücadele eden Sudan Devrimci Cephesi, ülkede rejim değişikliği sonrasında devlete karşı savaşmayı bırakmıştı.