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ABD ile Yunanistan arasında 600 milyonluk anlaşma

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a toplam 600 milyon dolar değerinde 7 adet MH-60R çok amaçlı helikopter ve ilgili elemanlarının satışına onay verdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:51
ABD ile Yunanistan arasında 600 milyonluk anlaşma

ABD yönetiminin, Yunanistan'a toplam 600 milyon dolar değerinde MH-60R helikopterlerinin ve ekipmanlarının satışına onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında, yaklaşık 600 milyon dolar değerinde 7 adet MH-60R çok amaçlı helikopterinin ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu satışla Yunanistan'ın NATO hedeflerine daha üst düzeyde katkı sağlayabileceği, bununla birlikte bölgedeki dengelere herhangi bir etkisinin olmayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, satışa konu olan helikopter ve ekipmanlarının Lockheed Martin firması tarafından üretileceği kaydedildi.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içinde satışa herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD'nin, Yunanistan'a teklif mektubunu sunmasıyla satış görüşmeleri başlamış olacak.

 

 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:51
  1. abd

YORUM YAZ

  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 2 sa önce
    İngilizler de birinci dünya savaşında Yunanistan’ı Anadolu’ya sürdü. Korkaklık nelere kadir. Daha Osmanlı’nın bir eyaleti olan devlete verdiler silahı verdiler gazı ne oldu? Bu gün hala Yunanistan’ın kitaplarında Türk düşmanlığı. Yenilir içilir ama efendileri korkak ve titrerler seyreder. Düşman arayacaksan seni kullanan efendine düşmanlık et. İng abd ye yani.

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