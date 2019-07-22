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ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD'ye İncirlik göndermesini değerlendiren Güvenlik ve Terör Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, "ABD eğer S-400’le beraber F-35 konusunu bir krize dayandıracaksa, kaybeden tek ülke olur. Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı" dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan S-400 gerginliği hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse, gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız. İncirlik konusunda gerekirse adım atarız.” dedi. Peki, Türkiye’nin İncirlik Üssü adımı ne olur? Üs kapatılırsa bölgedeki denklem nasıl değişir? Güvenlik ve Terör Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı

Gunes.com’da yer alan habere göre Başbuğ, Türkiye’nin İncirlik Üssü konusunda blöf yapmayacağını ve bu konuda kararlı olduğunu vurguladı. Başbuğ, “Üssün kapatılmasının Türkiye’ye herhangi bir etkisi olmaz, ABD çok zarar görür. Müttefik devlet olarak her zaman dostane yaklaşım gösterdik, ABD bu iyi niyetli yaklaşımımızı görmezden geldi. ABD eğer S-400’le beraber F-35 konusunu bir krize dayandıracaksa buradan kaybeden tek ülke olur. Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı.” ifadelerini kullandı.

İncirlik Üssü’nün ABD’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan bir üs haline geldiğini söyleyen Coşkun Başbuğ, “İncirlik üssü, NATO kapsamında açıldı, fakat şu anda ABD’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan bir yer halini aldı. Üssün 15 Temmuz’dan sonra Akıncılarla birlikte anılması, burada gün yüzüne ulaşmamış birçok faaliyetin olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Türkiye blöf yapacak bir ülke değildir

ABD ile yaşanan F-35 krizinin yerli ve milli uçak üretimini hızlandıracağına da dikkat çeken Başbuğ, “Türkiye’nin elinde başka seçenekler var. F-35 bizim için dünyanın sonu demek değil. Bana göre yerli ve milli uçağımızın üretimini hızlandıracak. Rusya bu konuda bize bir adım attı, aynı şekilde Çin ile iyi ilişkilerimiz var, bizimle bu konuyu geliştirmek isteyeceklerdir. İncirlik Üssü’nde kararlıyız, biz doğrudan yaptırıma geçeriz, Türkiye blöf yapacak bir ülke değildir.” sözlerini kaydetti.

“Bölgedeki hâkimiyetlerini kaybedeceklerini biliyorlar

İncirlik Üssü’nün Türkiye’ye bir faydası olmadığını da sözlerine ekleyen Coşkun Başbuğ, “Eğer üs kapatılırsa, bölgedeki denklemler ABD için değişir. Türkiye’nin bu denklemden hiçbir kaybı olmaz. İncirlik Üssü’nün geçmişine baktığınızda da Türkiye’ye hiçbir faydası olmamıştır. Aksine ABD’nin çıkarlarına hizmet eden bir üstür. Geçtiğimiz günlerde ABD’liler ‘İncirlik Üssü için farklı bir coğrafyada farklı bir üs teşkil ederiz.’ açıklamasında bulunsalar da İncirlik Üssü’nün kapatılmasıyla bölgedeki hâkimiyetlerini kaybedeceklerini biliyorlar.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD
  3. İncirlik Üssü
  4. NATO

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