Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında Brunson konusunda Türkiye ile yaşanan siyasi kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

John Bolton, "Türkiye Brunson'u koşulsuz serbest bırakırsa kriz anında biter." dedi.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; , "Sizce ABD ile yaşadığımız krizin gerçek sebebi nedir?" sorusunu yöneltti.

Bir genç ABD Başkanı Trump’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sebeb Trump’ın akıl sağlığı. Akıl sağlığı yerinde değil. Çok akıl, mantık olmadığı için Trump’ta ne istiyor? Bilemem yani."