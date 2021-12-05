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Ekonomi ABD ile ticareti ileriye taşıyan şirketlere ödül
Ekonomi

ABD ile ticareti ileriye taşıyan şirketlere ödül

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, yatırımlarda öncelikli başlıklarımız arasında sürdürülebilirlik, inovasyon ve Ar&Ge, bölgesel yönetim merkezleri ve teknoloji girişimleri yer alıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:19:00 -
ABD ile ticareti ileriye taşıyan şirketlere ödül

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye), Türkiye ile ABD arasında iki taraflı ekonomik kalkınmanın sürdürülmesine katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerini bu yıl üçüncü kez ödüllendirdi. Dağlıoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, üç yıldır düzenlenen ödül töreninin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlayan şirketlerin çalışmalarının görünür olması ve diğer şirketlere ilham teşkil etmesi açısından çok değerli olduğunu söyledi. Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, Amcham üyelerine Türkiye’deki yatırımları için azami ölçüde destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

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