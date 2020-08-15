ABD ile Polonya arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Polonya arasında yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalandığını ve bu anlaşmayla Amerikan ordusunun Avrupa'daki görünürlüğünün artacağını belirtti.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Polonya ile aralarındaki savunma iş birliğinin artarak süreceği mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, ,açıklamasında, "Bu anlaşma askeri iş birliğimizi güçlendirirken, ABD ordusunun Polonya'daki görünürlüğünü ve NATO'nun caydırıcılığını artıracaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşmayı Polonya ziyaretinde Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak ile imzalayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Pompeo, yazılı açıklamasında ABD ile Polonya arasındaki askeri iş birliğinin artacağını ve olası tehditlere karşı NATO şemsiyesinin güçleneceğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 2019 Haziran ayında Beyaz Saray'da görüştüğü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya, Polonya’daki asker sayısını 4 binden 6 bine çıkarma sözü vermişti.

Geçen haziranda yine Beyaz Saray'da Duda ile görüşen Trump, iki ülke arasında savunma işbirliği anlaşması imzalanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Trump ayrıca, Almanya'dan çekmeyi düşündükleri askerleri Polonya'ya kaydırabileceklerini ve bu ülkeye 32 F-35 savaş uçağı satacaklarını açıklamıştı.



