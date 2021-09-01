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Dünya ABD ile Körfez ülkeleri arasında görüşme
Dünya

ABD ile Körfez ülkeleri arasında görüşme

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Körfez liderleri ile Afganistan'ı görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 08:45:00 -
ABD ile Körfez ülkeleri arasında görüşme

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri ile ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), metinleri tamamen aynı dört ayrı açıklama yaparak, Austin'in Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Hamad Cabir El-Ali El-Sabah, Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad El Halife, Katar Emir'i Tamim Bin Hamad El Sani ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Görüşmelere ilişkin açıklamalarda, Austin ile Körfez liderlerinin ikili ilişkiler ve ortaklıkların yanı sıra Afganistan'daki durumu konuştukları kaydedildi.

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