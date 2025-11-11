ABD ile İtalya arasında “makarna krizi” patlak verdi

İtalyan makarna üreticileri, ABD’nin getirdiği rekor düzeydeki vergiler nedeniyle Amerikan pazarından çekilme hazırlığında. ABD Ticaret Bakanlığı’nın La Molisana ve 12 büyük üreticiye yüzde 92 oranında antidamping vergisi uygulayacağını açıklaması, Trump dönemindeki yüzde 15’lik ek tarife ile birleşince toplam oran yüzde 107’ye ulaştı.

Bloomberg’den aktarılana göre, Bu karar, ABD’nin bugüne kadar Avrupa Birliği ürünlerine uyguladığı en yüksek gümrük vergilerinden biri olarak tarihe geçti. İtalya’nın önde gelen ihracatçıları, artan maliyetlerin rekabeti imkânsız hale getirdiğini vurgularken, La Molisana CEO’su Giuseppe Ferro, “ABD bizim için çok önemli bir pazar ama kimse bu kadar yüksek kâr marjına sahip değil,” diyerek karardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Güney İtalya’daki Campobasso kentinde faaliyet gösteren La Molisana, yıllık 400 milyon dolarlık gelirinin büyük kısmını ABD ihracatından elde ediyor. Ancak yeni vergilerle birlikte şirket ocak ayından itibaren Amerikan raflarından çekilmeye hazırlanıyor.

Kriz diplomatik boyuta taşındı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, “makarna tarifeleriyle mücadele” için özel bir görev gücü oluşturduklarını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic de kararı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Wall Street Journal’ın haberine göre, bazı sektör temsilcileri antidamping soruşturmasının ardında çıkar çatışması olabileceğini iddia ediyor. Şikâyette bulunan Winland şirketinin ana hissedarı Investindustrial’ın, La Doria, Eataly ve Pastificio Di Martino gibi İtalyan üreticilerde pay sahibi olduğu ve bu şirketlerin vergiden etkilenmediği öne sürüldü.

Kararın resmiyet kazanması beklenirken, ABD’deki perakendeciler şimdiden tedarik zincirinde aksama sinyalleri veriyor. La Molisana CEO’su Ferro, “Amerikalı müşterilerimiz endişeli. Bizi problemli görürlerse, ürünlerimizi raflardan kaldırabilirler,” dedi.