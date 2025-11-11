  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Futbolda şike operasyonu! Müsabaka sonucunu etkileme suç mu? “Şike Suçu Nasıl Oluşur? Avukat Özer Alişan Ekren: Menfaat ve Kast Şart!”

Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!

Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Nijerya'dan Trump'a tepki

İnterpol devrede! Büyük isimler yanacak! Futbolda Flaş bahis skandalı

Türk dünyası kararlılığını dünyaya ilan etti: Bakan Tekin! Türkiye ile Malta arasında eğitimde iş birliği imzalandı!
Dünya ABD ile İtalya arasında “makarna krizi” patlak verdi
Dünya

ABD ile İtalya arasında “makarna krizi” patlak verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD ile İtalya arasında "makarna krizi" patlak verdi

ABD’nin İtalyan makarnalarına getirdiği yüzde 107’lik ithalat ve antidamping vergisi, Avrupa’nın en büyük üreticilerini sarsarken, dev markalar Amerikan pazarından çekilme kararı aldı. Roma-Washington hattında diplomatik kriz büyüyor.

İtalyan makarna üreticileri, ABD’nin getirdiği rekor düzeydeki vergiler nedeniyle Amerikan pazarından çekilme hazırlığında. ABD Ticaret Bakanlığı’nın La Molisana ve 12 büyük üreticiye yüzde 92 oranında antidamping vergisi uygulayacağını açıklaması, Trump dönemindeki yüzde 15’lik ek tarife ile birleşince toplam oran yüzde 107’ye ulaştı.

Bloomberg’den aktarılana göre, Bu karar, ABD’nin bugüne kadar Avrupa Birliği ürünlerine uyguladığı en yüksek gümrük vergilerinden biri olarak tarihe geçti. İtalya’nın önde gelen ihracatçıları, artan maliyetlerin rekabeti imkânsız hale getirdiğini vurgularken, La Molisana CEO’su Giuseppe Ferro, “ABD bizim için çok önemli bir pazar ama kimse bu kadar yüksek kâr marjına sahip değil,” diyerek karardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

 

Güney İtalya’daki Campobasso kentinde faaliyet gösteren La Molisana, yıllık 400 milyon dolarlık gelirinin büyük kısmını ABD ihracatından elde ediyor. Ancak yeni vergilerle birlikte şirket ocak ayından itibaren Amerikan raflarından çekilmeye hazırlanıyor.

Kriz diplomatik boyuta taşındı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, “makarna tarifeleriyle mücadele” için özel bir görev gücü oluşturduklarını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic de kararı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

 

Wall Street Journal’ın haberine göre, bazı sektör temsilcileri antidamping soruşturmasının ardında çıkar çatışması olabileceğini iddia ediyor. Şikâyette bulunan Winland şirketinin ana hissedarı Investindustrial’ın, La Doria, Eataly ve Pastificio Di Martino gibi İtalyan üreticilerde pay sahibi olduğu ve bu şirketlerin vergiden etkilenmediği öne sürüldü.

Kararın resmiyet kazanması beklenirken, ABD’deki perakendeciler şimdiden tedarik zincirinde aksama sinyalleri veriyor. La Molisana CEO’su Ferro, “Amerikalı müşterilerimiz endişeli. Bizi problemli görürlerse, ürünlerimizi raflardan kaldırabilirler,” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23