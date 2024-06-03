ABD ile İsrail arasında 'ateşkes' teması!

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın mücahid Hamas ile siyonist İsrail'e sunduğu "ateşkes" önerisi gündemdeki yerini koruyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz telefonda görüştü.

Hamas'ın kabul ettiği anlaşmayı İsrail reddetti!

Blinken, Hamas'ın olumlu yaklaştığı teklifi siyonistlerin de kabul etmek için hazır olduğunu öne sürdü. ABD'li bakan anlaşma yükümlülüğünün Hamas'ta olduğunu söyledi.

Hamas Joe Biden'ın ateşkes önerisini sunduğu akşam anlaşmaya sıcak baktıklarını açıklamıştı. Öte yandan Mısır arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasını yine Hamas kabul etmiş ancak siyonist İsrail anlaşmayı kabul etmek bir yana Refah'a bombardıman başlatmıştı.

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