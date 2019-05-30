0553 313 94 23

ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

ABD ile İran arasında gerilim iyice yükseldi. Yaşanan son gelişmelerin ardından gözler 13 bin askeri personelle Orta Doğu'daki en büyük ABD Üssü El-Udeyd'i bünyesinde barındıran Katar'a çevrildi. Katar ise topraklarının bir komşu ülkeye karşı kullanılmasını istemiyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:11
ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

ABD ile İran arasındaki gerilimde gözler 13 bin askeri personelle Orta Doğu'daki en büyük ABD Üssü El-Udeyd'i barındıran Katar'a çevrildi. Katar ise topraklarının bir komşu ülkeye karşı kullanılmasını istemiyor.

Katar, 13 bin ABD askeri personelinin görev aldığı Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üssü El-Udeyd'e ev sahipliği yapıyor. Birleşik Devletler operasyonlarının birçoğu buradan yürütülüyor.

ABD, İran'la yaşadığı gerilimde askeri techizatını bölgeye taşımaya devam ederken İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi, Katarlı mevkidaşıyla Doha'da bir araya gelerek Tahran'ın Körfez ülkeleriyle diyaloga hazır olduğunu açıkladı.

İranlı Orta Doğu Uzmanı ve analist Mosayeb Naimi, ABD güçlerinin Katar’a ve diğer ülkelere yerleştirilmiş olmasına rağmen, bu ülkelerin İran'a yapılacak bir müdahale için topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceğini, çünkü kimsenin bölgesel bir savaşa katılmak istemediğini ileri sürdü.

Naimi, ''Bölgedeki gerilim, ABD’nin bölgede bir savaş oluşturmasına izin vermedi. Katar daha önce İran’a ve Amerika’ya, ABD’nin topraklarını kullanmasına izin veremeyeceklerini söylemişti. İran’la savaşa giren herhangi bir ülke büyük kayıplara maruz kalacak ve kimse savaş istemeyiyor. Diğer yandan ABD'nin bölgedeki en güçlü mütteifkleri Suudi Arabistan ve BAE buna izin verirse, sorumlu tutulacaklar ve İran tarafı kesinlikle yanıt verecektir.'' dedi.

"İran'ın desteğini unutmayacağız"

Bölgede olası bir savaşın mevcut dengeyi sarsacağını belirten Naimi, Katar'dan şimdiye kadar İran'a karşı ABD ve müttefikleri ile bir koalisyon kurabileceğine dair herhangi bir açıklama, yaklaşım olmadığını ifade etti.

Naimi, ''Katar'daki üsler Irak krizi sırasında kuruldu. Katar, üslerin komşu ülkelere karşı kullanılmayacağını ABD'ye söylemişti. Katar bunu vurguluyor ve ABD müttefikleri BAE ve Suudi Arabistan'ın ekonomik ablukası sırasında İran'ın verdiği desteği unutmayacağını söylüyor.'' dedi.

Katar, Haziran 2017'den bu yana Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından abluka altında. Ablukacılar Doha ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri kestiler ve teröre destek vermekle suçladılar.

"Savaşın boyutu büyür"

Naimi, İran’ın Basra Körfezi’nde coğrafi ve stratejik konumu bakımından baskın bir güç olduğunu ve bölgedeki tüm ülkelere ABD’nin taleplerini karşılamayı reddetme konusunda tavsiyede bulunduğunu belirtti.

İran'ın uzlaşmacı yaklaşımının şiddet istemediğindan kaynaklandığını belirten siyasi analist, bölgedesel bir savaş başlatacak olan ülkelerin bunu bitiremeyeceği, çünkü katılımcı sayısı arttıkça savaşın daha da büyüyeceğini savunuyor.

Naimi'ye göre bu nedenle Katar, asla böyle bir risk almayacak ve ülke güvenliğinden taviz vermeyecek.

Kaynak: Star

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:11
  1. ABD
  2. İran
  3. Katar
  4. savaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de
    1. Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de
    2. Dolar ve euroda keskin düşüş
    3. Engelsiz sesle oynanan oyun ödül..
    4. ADÜ, Para Yönetimi yarışmalarında..
    5. Akciğer kanseri ve amfizeme bağlı..
    6. Terör örgütü için stadyumda keşif..
    7. Başkan Altay: “İstanbul’da emaneti..
    8. Uzun araba yolculuklarına tahammül..
    9. Fatih’in kabrinde dua
    10. Devamsızlık yüzünden okulu birbirine..
    11. FETÖ sanığı Serkan Gölge'nin tahliyesi
    12. İşsizler iş yok diyor, iş dünyası..
    13. Bayramda susuz kalmayın uyarısı
    14. Ford Trucks F-MAX, Avrupa Kamyon..
    15. Avcı: "İyi bir sezon geçirdik"
    16. Göztepe’de alkışlar Berkan’a
    17. Boyner'in Olağanüstü Genel Kurulu 24..
    18. Başkan Özlünün Kadir Gecesi mesajı
    19. Adana’da kadın cesedi bulundu
    20. Gürbulak’ta 30,5 kilo eroin ele..
    21. Sahur vakti katliam
    22. Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek..
    23. 3 günde 1 bardak süt içiyoruz
    24. Başkent mis gibi kokuyor
    25. “Seccadeni al da gel”
    26. Süper Lig’in en istikrarlı futbolcusu..
    27. Erbakan iftar programında konuştu:..
    28. Muhtarlar kaymakamlığın iftarında..
    29. Ali Erbaş, Ümit Özat'ın başlattığı..
    30. Delta Alfa Çorap fabrikası geleneği..
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'