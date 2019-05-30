ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

ABD ile İran arasındaki gerilimde gözler 13 bin askeri personelle Orta Doğu'daki en büyük ABD Üssü El-Udeyd'i barındıran Katar'a çevrildi. Katar ise topraklarının bir komşu ülkeye karşı kullanılmasını istemiyor.

Katar, 13 bin ABD askeri personelinin görev aldığı Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üssü El-Udeyd'e ev sahipliği yapıyor. Birleşik Devletler operasyonlarının birçoğu buradan yürütülüyor.



ABD, İran'la yaşadığı gerilimde askeri techizatını bölgeye taşımaya devam ederken İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi, Katarlı mevkidaşıyla Doha'da bir araya gelerek Tahran'ın Körfez ülkeleriyle diyaloga hazır olduğunu açıkladı.



İranlı Orta Doğu Uzmanı ve analist Mosayeb Naimi, ABD güçlerinin Katar’a ve diğer ülkelere yerleştirilmiş olmasına rağmen, bu ülkelerin İran'a yapılacak bir müdahale için topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceğini, çünkü kimsenin bölgesel bir savaşa katılmak istemediğini ileri sürdü.



Naimi, ''Bölgedeki gerilim, ABD’nin bölgede bir savaş oluşturmasına izin vermedi. Katar daha önce İran’a ve Amerika’ya, ABD’nin topraklarını kullanmasına izin veremeyeceklerini söylemişti. İran’la savaşa giren herhangi bir ülke büyük kayıplara maruz kalacak ve kimse savaş istemeyiyor. Diğer yandan ABD'nin bölgedeki en güçlü mütteifkleri Suudi Arabistan ve BAE buna izin verirse, sorumlu tutulacaklar ve İran tarafı kesinlikle yanıt verecektir.'' dedi.

"İran'ın desteğini unutmayacağız"

Bölgede olası bir savaşın mevcut dengeyi sarsacağını belirten Naimi, Katar'dan şimdiye kadar İran'a karşı ABD ve müttefikleri ile bir koalisyon kurabileceğine dair herhangi bir açıklama, yaklaşım olmadığını ifade etti.



Naimi, ''Katar'daki üsler Irak krizi sırasında kuruldu. Katar, üslerin komşu ülkelere karşı kullanılmayacağını ABD'ye söylemişti. Katar bunu vurguluyor ve ABD müttefikleri BAE ve Suudi Arabistan'ın ekonomik ablukası sırasında İran'ın verdiği desteği unutmayacağını söylüyor.'' dedi.



Katar, Haziran 2017'den bu yana Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından abluka altında. Ablukacılar Doha ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri kestiler ve teröre destek vermekle suçladılar.

"Savaşın boyutu büyür"

Naimi, İran’ın Basra Körfezi’nde coğrafi ve stratejik konumu bakımından baskın bir güç olduğunu ve bölgedeki tüm ülkelere ABD’nin taleplerini karşılamayı reddetme konusunda tavsiyede bulunduğunu belirtti.

İran'ın uzlaşmacı yaklaşımının şiddet istemediğindan kaynaklandığını belirten siyasi analist, bölgedesel bir savaş başlatacak olan ülkelerin bunu bitiremeyeceği, çünkü katılımcı sayısı arttıkça savaşın daha da büyüyeceğini savunuyor.

Naimi'ye göre bu nedenle Katar, asla böyle bir risk almayacak ve ülke güvenliğinden taviz vermeyecek.

Kaynak: Star