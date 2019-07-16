ABD ile gerilim Çin ekonomisini vurdu ABD ile ‘Ticaret savaşları’ yaşayan ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, ikinci çeyrekte 27 yılın en düşük seviyesinde büyüdü.

ABD ile ‘Ticaret savaşları’ yaşayan Çin, ikinci çeyrekte 27 yılın en düşük seviyesinde büyüdü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, yılın ilk yarısına dair büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Çin’de GSYİH yılın ilk altı ayında yüzde 6,3 artarak 6,6 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 6,2’lik büyüme kaydetti. Çin ekonomisinin çeyrek bazında büyüme hızı, 2009 yılındaki küresel finans krizi esnasında dahi yüzde 6,4’ün altına inmemişti. Açıklanan oranının, yıllık büyüme hedefiyle uyumlu olduğu belirtildi.

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