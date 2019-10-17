ABD ile 'geçici ateşkes' sağlandı! Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani'den ilk açıklama geldi
Terör örgütü PKK'nın yan oluşumu Suriye Demokratik Güçleri'nin sözde yetkili ismi Mazlum Kobani, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşmayı kabul ettiklerini duyurdu.17 Ekim 2019 Perşembe 23:45
Terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin sözde lideri Mazlum Kobani, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşmayı kabul ettiklerini ve başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Yürütme Kurulu Üyesi Aldar Halil ise Suriye’nin kuzeyinde çatışmaların durmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Al Arabiya’ya konuşan Halil, olası bir saldırı durumunda YPG’nin kendisini savunacağını söyledi.
Esed'in danışmanından açıklama
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelerin ardından Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda geçici ateşkes sağlanmasına ilişkin Esed'in danışmanından da bir değerlendirme geldi. Esed’in danışmanı Buseyna Şaban, anlaşmanın muğlak olduğunu söyledi. Suriye Demokratik Güçleri konusunda önemli adımlar atıldığını belirten danışman, tüm konuların bir anda çözülmesinin gerekmediğini dile getirdi. Esed’in danışmanı ayrıca Suriye’de Kuzey Irak’taki gibi bir oluşuma Şam’ın izin vermeyeceğini söyledi.
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