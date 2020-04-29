  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD ile Fransa'dan Basra Körfezi'nde ortak tatbikat

2020-04-29 20:47:15 -
ABD ile Fransa'dan Basra Körfezi'nde ortak tatbikat

WASHINGTON (AA) - ABD ve Fransa donanmasının, Basra Körfezinde, savaş gemileri ile ortak hava savunma ve top atış tatbikatı yaptığı bildirildi.

ABD Donanması Beşinci Filo'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikata ABD'nin "USS Dwight D. Eisenhower" (IKE) uçak gemisi, "USS San Jacinto" güdümlü kruvazörü ile Fransa'nın "FS Forbin" muhrip gemisi katıldı.

Gemilerin ortak hava savunma tatbikatının yanı sıra top atış eğitimi de icra ettiği vurgulanan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gemiler arasında personel değişimi olmadığı ifade edildi.

Eisenhower uçak gemisi daha önce de Akdeniz'de Fransa'nın Charles De Gaulle uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemileri ile ortak tatbikat yapmıştı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı