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Dünya ABD ile Çin’in ‘ticari savaşı’ kızıştı!
Dünya

ABD ile Çin’in ‘ticari savaşı’ kızıştı!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 20:15:00 -
ABD ile Çin’in ‘ticari savaşı’ kızıştı!

ABD ve Çin arasında mayıstan bu yana süren ithal ürün tarifelerine yönelik tartışma kızışıyor. Çin, ABD'nin "stratejik endüstrileri koruma" gerekçesiyle getirdiği gümrük tarifesi artışlarına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye hatasından dönme çağrısı yapılırken, Çinli şirketlerin çıkarlarını korumak için her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.

'TİCARET KURALLARI İHLAL EDİLDİ''

Çin'in, Washington yönetiminin ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümüne dayandığı tarifeleri daha önce protesto ettiği, öte yandan Dünya Ticaret Örgütünün bu tarifelerin ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmettiği hatırlatılan açıklamada, "Çin, bazı ürünlere yönelik tarife artışlarından son derece rahatsızdır ve bunlara karşı çıkmaktadır." ifadesine yer verildi.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü, ABD Başkanı'na, uluslararası bir yasayı ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eyleminin, politikasının veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarifeye dayalı ve tarifeye dayalı olmayan, misilleme dahil uygun önlemleri alma yetkisini veriyor.

MAYISTA KARAR VERİLEN TARİFE ARTIŞLARI KABUL EDİLDİ

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergisi artışlarını netleştirdiğini bildirmişti.

USTR'den yapılan açıklamada, mayıs ayında açıklanan gümrük vergisi artışlarına dair önerilerin büyük ölçüde kabul edildiği ve yapılan inceleme sonucunda Amerikan işletmelerini ve çalışanlarını Çin'in haksız ticaret uygulamalarından korumaya yönelik güncellemeler yapıldığı kaydedilmişti.

Buna göre, tarife oranlarının, bazı çelik ve alüminyum ürünler ile bataryalar için yüzde 25'e, yarı iletkenler ve güneş panelleri için yüzde 50'ye, elektrikli araçlar için yüzde 100'e yükseltileceği belirtilmişti.

Beyaz Saray'dan konuya dair yapılan açıklamada da Çin'in küresel pazarları yapay olarak düşük fiyatlı ihracat ürünleriyle doldurduğuna işaret edilerek, tarife artışına gidilen ürünlerin 18 milyar dolarlık ithalatı kapsadığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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