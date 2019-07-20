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ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız

ABD’nin Almanya’ya yeni Patriot füzesi satışına onay vermesini değerlendiren Die Welt, bu adımın Türkiye’ye 'jeostratejik ima' olduğunu belirtti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:25
ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya’ya 401 milyon dolar değerinde 50 adet yeni Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) MSE satışını onayladı.

"ABD'nin bize Patriot satması Türkiye'ye mesaj"

Bu kararın, Almanya’nın güvenliği ve olası hava saldırılarına karşı savunması için çok önemli olduğunu yazan Alman Die Welt gazetesi, bu adımın ardında bir mesajın olduğunu belirterek, Washington’un Almanya’nın elindeki Patriot hava savunma sistemlerinin modernizasyonuna yeşil ışık yaktığını kaydetti.

Ayrıca bu kararın, ABD ve Türkiye arasındaki hava savunma sistemi tartışmasının yaşandığı bir sırada geldiğine dikkat çekildi.

"F-35'lerin görünmezliği test edilecek"

ABD hükümetinin, Türkiye’nin Rus sistemlerini tercih etmesine çok kızdığı kaydedilen yazıda, “Bu konuda resmi bir şey söylenmedi ama bunun sonucunda bir NATO ülkesi, Rus S-400 radarları sayesinde ilk kez ABD’nin yeni F-35 uçaklarının gerçekten iddia edilen gibi görünmez özelliklerine sahip olup olmadığını kontrol etmiş olacak.” yorumu yapıldı.

 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:25
  1. S-400
  2. F-35 uçakları
  3. NATO
  4. Patriot
  5. Almanya

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