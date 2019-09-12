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"ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret için yoğun çalışıyoruz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail Olpak:- “Türkiye ve ABD başkanlarının ortaya koyduğu, ikili ticareti, 20 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda yoğun çalışıyoruz”- “Perşembe günü uzun zamandır ilk defa, Türkiye’de bir Amerika Kongre üyesini ve beraberindeki heyeti, DEİK’te ağırladık”

12 Eylül 2019 Perşembe 19:45
"ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret için yoğun çalışıyoruz"

BERLİN (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak, ABD ile hep anlaşmazlıkların konuşulduğu belirterek, “Türkiye ve ABD başkanlarının ortaya koyduğu, ikili ticareti, 20 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda yoğun çalışıyoruz.” dedi.

Olpak, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen, Avrupa Girişimci Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında Türkiye’de gelişme gösteren ekonomik göstergelere işaret eden Olpak, enflasyon ve cari dengede iyileşme olduğunu ve Merkez Bankası’nın faiz konusunda proaktif davranarak faizi aşağı çektiğini söyledi.

Olpak, DTİK olarak yoğun “ticari diplomasi” yaptıklarının altını çizerek, “Perşembe günü uzun zamandır ilk defa, Türkiye’de bir Amerika Kongre üyesini ve beraberindeki heyeti, DEİK’te ağırladık.” diye konuştu.

ABD ile hep anlaşmazlıkların konuşulduğunu belirten Olpak, “Türkiye ve ABD başkanlarının ortaya koyduğu, ikili ticareti 20 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda yoğun çalışıyoruz.” dedi.

Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un, “Türkiye’ye yüzde 50-50 ticaret için geliyorum.” dediğini hatırlatan Olpak, “Bakan, Cuma günü geldi, Çarşamba günü ayrıldı. Sektör sektör, ticareti konuştu.” ifadesini kullandı.

DEİK Başkanı Olpak, Almanya ile Türkiye’nin karşılıklı ticaretinin yaklaşık olarak 40 milyar dolara doğru yol aldığını belirterek, “Üzerinde çok konuştuğumuz, Alman şirketlerini satın alma veya ortaklıklarla ilgili, DEİK Türk-Alman İş Konseyimiz ve karşı kanat kuruluşumuz NUMOW’un bir çalışması olduğunu da belirterek, konuyu tekrar dikkatinize sunarım."diye konuştu.

Olpak, Çarşamba günü İstanbul’da “Brexit Sürecinde Türkiye: Riskler ve Fırsatlar” adlı raporlarını kamuoyuna açıklayacaklarını da bildirdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:45
  1. - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak:
  2. ABD
  3. DEIK
  4. Ticaret

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