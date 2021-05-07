ABD, iki ülkeyi hedef aldı: Biz uymazsak...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, isim vermeden Rusya ve Çin'i hedef alarak, "Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri kuralları çiğner, uluslararası hukuku ihlal edenleri sorumlu tutma girişimlerini engellerse, bu durum diğerlerine de kuralları ihlal edebileceği mesajı gönderir." ifadelerini kullandı.

Blinken, Çin'in bu ay dönem başkanlığını yaptığı BM Güvenlik Konseyinde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması, çok taraflılık ve BM merkezli uluslararası sistemin ele alındığı toplantıda konuşma yaptı.

Ülkelerin yasal bağlayıcılığı olan uluslararası taahhütlerini yerine getirmesi, uluslararası anlaşmalara, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymaları ve insan haklarına saygı duyması gerektiğini belirten Blinken, isim vermeden Rusya ve Çin'i hedef aldı.

Blinken, "Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri kuralları çiğner, uluslararası hukuku ihlal edenleri sorumlu tutma girişimlerini engellerse, bu durum diğerlerine de kuralları ihlal edebileceği mesajı gönderir." dedi.

ABD dahil herkesin denetimi kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Blinken, Trump yönetimini kastederek, "Son yıllardaki bazı eylemlerimiz kurallara dayalı düzeni görmezden geldi ve diğerlerinin bizi sorgulamasına neden oldu. Dünyadan, sözümüz yerine bizi taahhütlerimiz ve eylemlerimizle değerlendirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.