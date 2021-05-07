  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Arka adalesinde ödem tespit edilen futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı
DSÖ’den flaş Çin aşısı kararı
Beşiktaş'ta kötü haber geldi! Derbide olmayacak
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Dünya ABD, iki ülkeyi hedef aldı: Biz uymazsak...
Dünya

ABD, iki ülkeyi hedef aldı: Biz uymazsak...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, isim vermeden Rusya ve Çin'i hedef aldı. Blinken, "Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri kuralları çiğner, uluslararası hukuku ihlal edenleri sorumlu tutma girişimlerini engellerse, bu durum diğerlerine de kuralları ihlal edebileceği mesajı gönderir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 19:37:00 -
ABD, iki ülkeyi hedef aldı: Biz uymazsak...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, isim vermeden Rusya ve Çin'i hedef alarak, "Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri kuralları çiğner, uluslararası hukuku ihlal edenleri sorumlu tutma girişimlerini engellerse, bu durum diğerlerine de kuralları ihlal edebileceği mesajı gönderir." ifadelerini kullandı.

Blinken, Çin'in bu ay dönem başkanlığını yaptığı BM Güvenlik Konseyinde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması, çok taraflılık ve BM merkezli uluslararası sistemin ele alındığı toplantıda konuşma yaptı.

Ülkelerin yasal bağlayıcılığı olan uluslararası taahhütlerini yerine getirmesi, uluslararası anlaşmalara, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymaları ve insan haklarına saygı duyması gerektiğini belirten Blinken, isim vermeden Rusya ve Çin'i hedef aldı.

Blinken, "Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri kuralları çiğner, uluslararası hukuku ihlal edenleri sorumlu tutma girişimlerini engellerse, bu durum diğerlerine de kuralları ihlal edebileceği mesajı gönderir." dedi.

ABD dahil herkesin denetimi kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Blinken, Trump yönetimini kastederek, "Son yıllardaki bazı eylemlerimiz kurallara dayalı düzeni görmezden geldi ve diğerlerinin bizi sorgulamasına neden oldu. Dünyadan, sözümüz yerine bizi taahhütlerimiz ve eylemlerimizle değerlendirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Gecesi okunacak dualar neler? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır?
Oruç

Kadir Gecesi okunacak dualar neler? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır?

Kadir Gecesi 2021. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir Kadir Gecesi. Rabbimiz Kadir Gecesi’ne ilişkin Kadir Sure..
139 milyar nerede Ekrem?
Siyaset

139 milyar nerede Ekrem?

AK Parti hükümetinin peşi sıra hayata geçirdiği prestij projelere rağmen, “128 milyar dolar nerede?” algısı yürüten zilleti ittifakının CHP’..
AK Parti'den seçim anketi açıklaması: Partinin oy oranı...
Siyaset

AK Parti'den seçim anketi açıklaması: Partinin oy oranı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bazı araştırma şirketlerinin algı operasyonu yaptığını belirterek partisinin son oy oranına il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay