ABD İHA’sı değil Bayraktar aldılar

Birkaç yıl öncesine kadar askeri anlamda hiçbir önemli silah ve mühimmatı üretemeyen Türkiye, son 10 yılda yaptığı yatırımların meyvesini almaya başladı. Terör örgütü PKK’yı takip ve tespit için 2010 yılına kadar Amerika ve İsrail’den parasıyla İHA alamayan Türkiye, şimdi dünyada bu aracı üreten 6 ülkeden biri durumunda. Daha önce birçok ülkenin talip olduğu Türk İHA’sını Katar’dan sonra Ukrayna almayı başardı. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti. Alınan bilgiye göre, üretici firma Baykar, 6 adet Bayraktar TB2 İHA üretecek ve 1 yıl içinde araçlar teslim edecek. Araçlarla birlikte 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna’nın kullanımına sunulacak. Rus basını ise Ukrayna’nın 12 İHA alacağını ve karşılığında milyonlarca dolar ödeyeceğini belirtti.

Proşenko, Bayraktar’ı övdü

Facebook hesabından açıklama yapan Poroşenko, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alınmasına yönelik anlaşma imzalandı. Bu operasyonel ve taktik düzeydeki yepyeni İHA’lar yüksek teknolojik özellikli olmasının yanı sıra zırhlı araçları ve güçlendirilmiş mevzilerle denizdeki hedefleri vurmaya yönelik modern yüksek hassasiyetli füzelerle donatılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Anlaşma Ukrayna devlet kuruluşu Ukrbronprom bünyesindeki Ukrspetsproekt ve Baykar Makina şirketi arasında imzalandı. Ukrayna ordusunu NATO standartları çerçevesinde yeni silahlarla donatmaya devam edeceklerini belirten Poroşenko’ya göre, anlaşma iki ülke arasında askeri-teknik alanda işbirliğini geliştirme hedefinin bir parçası oldu.

Bayraktar TB2’nin özellikleri

Bayraktar TB2, TSK için Baykar Makina tarafından üretilen orta rakımlı ve uzun menzilli (MALE) taktiksel İHA sistemidir. Türkiye, Bayraktar TB’nin seri üretimine 2012 Ocak ayında başladı. Bayraktar TB2, ilk uçuşunu Nisan 2014’te tamamladı. Bayraktar TB2, 6,5 m uzunluğa, 12 m kanat açıklığına ve maksimum 630 kg kalkış ağırlığına sahiptir.