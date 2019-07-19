0553 313 94 23

ABD, 'İHA düşürdük' demişti... İran'dan bomba cevap! "Yanlışlıkla kendi uçağını..."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğüne dair açıklamasını yalanlayarak, ABD'nin kendisine ait bir uçağı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:11
ABD, 'İHA düşürdük' demişti... İran'dan bomba cevap! "Yanlışlıkla kendi uçağını..."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıklamasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Kendi İHA'sını yanlışlıkla düşürmüş olabileceğinden endişeliyim"

Arakçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik. USS Boxer'ın kendi İHA'sını yanlışlıkla düşürmüş olabileceğinden endişeliyim."

Trump'ın açıklaması

Beyaz Ev'de dün açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti.

Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle “savunma amaçlı” düşürdüklerini kaydetmişti.

Zarif: Bilgi yok

 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, New York'ta Trump'ın söz konusu açıklamasını soran gazetecilere olayın incelendiğini belirterek, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok." demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:11
  1. ABD
  2. İran
  3. İHA
  4. Hürmüz Boğazı
  5. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sade ve şık 25 dekorasyon fikri
    1. Sade ve şık 25 dekorasyon fikri
    2. Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem..
    3. (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek..
    4. Borsa güne yükselişle başladı
    5. Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
    6. Mersin'de iki grup arasında silahlı..
    7. Kocayayla’da trafik düzenlemesi
    8. Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm..
    9. Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı..
    10. Türk takımı, klavye şampiyonasından 10..
    11. 16 yaşındaki genç kendini astı
    12. Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye..
    13. Dünyanın en iyi 10 Four Seasons..
    14. Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
    15. 6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi..
    16. FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri..
    17. KDK'den "atama" tavsiyesi
    18. Kilis’te kan bağışı kampanyasına..
    19. Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira..
    20. (Özel) Asırlık saat parçalarından..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?