ABD İdlib'de muhalifleri vurdu! Çok sayıda sivil ve muhalif şehit oldu ABD'ye ait olduğu belirtilen savaş uçakları İdlib'de muhaliflere yönelik bombardıman düzenledi. Saldırıda çok sayıda muhalif ve sivil şehit oldu.

ABD'ye ait olduğu belirtilen savaş uçakları İdlib'de muhaliflere yönelik bombardıman düzenledi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İdlib şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Kefr Calis'te bugün öğleden sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölge kaynakları ilk olarak patlamanın sebebinin net olarak belirlenemediğini, ancak daha sonra patlamanın ABD hava saldırısından kaynaklandığının anlaşıldığını ifade etti. ABD konuya dair bir açıklama yapmadı. Saldırının hedefi Saldırının hedefine dair ortaya çıkan ilk bilgilere göre hedefte muhalif grupların toplantısı vardı. Muhalif gruplardan Tahrir el Şam Heyeti'nin (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Cevlani'nin saldırıda öldürüldüğü bilgisi ise yerel kaynaklarca doğrulanmadı. Bölge kaynakları bombardımanın Ensar el Tevhid adlı muhalif gruba ait bir üsse yapıldığını, vurulan merkezde Ensar el Tevhid ile Hurras ed Din'in toplantı düzenlediğini belirtti. İlk belirlemelere göre saldırıda 14 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği ifade ediliyor. Saldırı alanında küçük çocukların da bulunduğu ve enkaz altında kaldıkları bölgeden aktarılan görüntülere yansıdı. Kaynak: Mepa News

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