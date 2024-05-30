ABD için büyük önem arz ediyor! GE Aerospace'in 6. nesil savaş uçağında kritik aşama

GE Havacılık Savunma ve Sistemler Başkanı ve CEO'su Amy Gowder, “Dördüncü tur testlerimizden elde ettiğimiz bilgilerle askeri havacılığın geleceği artık teorik değil, gerçek” açıklamasında bulundu. Gowder, testlerde toplanan her terabaytlık verinin gelecek için çok değerli olduğunu söyledi.

GE Aerospace, testlerde başarıya ulaştı

Uyarlanabilir çevrimli motor teknolojisi, daha fazla yakıt verimliliği ve itiş gücü için motora üçüncü bir hava akımı akışı ekliyor. GE Aerospace'e göre uyarlanabilir çevrimli motorlar, en gelişmiş savaş uçağı motorlarına kıyasla yüzde 30 daha fazla menzil ve daha fazla termal yönetim sağlıyor. Şirket ayrıca bunların yüzde 20 daha fazla hızlanma sağlayabileceğini iddia ediyor.

XA100-GE-100 motoru hem maksimum güç için yüksek itme modu hem de optimum yakıt tasarrufu ve boşta kalma süresi için yüksek verimlilik modu sağlayan uyarlanabilir bir motor tasarımı sağlıyor. Seramik matrisli kompozitler (CMC), polimer matrisli kompozitler (PMC) ve eklemeli üretim dahil olmak üzere gelişmiş bileşen teknolojilerinin motorda kullanıldığı biliniyor.

Geliştirilmesi 15 yıldan uzun süredir devam eden GE Aerospace'in XA100 motoru, Pratt and Whitney'in uyarlanabilir çevrimli motoru XA101 ve F-35 Blok 4 versiyonu için önerilen geliştirilmiş F135 motoruna karşı rekabet ediyor. Bilindiği üzere F135 mevcut F-35 filosuna güç sağlıyor.

NGAP projesinin bir parçası olarak GE Aerospace, geçtiğimiz aralık ayında tasarım incelemesi tamamlanan ikinci uyarlanabilir motoru olan XA102'yi de geliştiriyor. Bu motor yakında prototip motor testine alınacak. XA102 ve sonraki programların ABD’nin altıncı nesil savaş motoru programının bel kemiğini oluşturması bekleniyor.

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F-22'nin yerini alacak

Değişken çevrimli motor (VCE) olarak da adlandırılan uyarlanabilir çevrimli motorlar, ses altı, transonik ve süpersonik gibi karışık uçuş koşullarında çalışacak şekilde tasarlanıyor. XA100, ABD Hava Kuvvetleri'nin Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) programına güç verecek olan GE'nin yeni nesil tahrik sisteminin temellerini oluşturacak. GE Aerospace, 4,9 milyar dolarlık NGAD sözleşmesi için yarışan ve aralarında Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin ve Pratt & Whitney'in de bulunduğu beş adaydan biri. NGAD şu anda ABD Hava Kuvvetleri ortakları tarafından geliştirilmekte olan bir sistem ailesi konumunda. Bu programın merkezinde F-22'nin yerini alacak altıncı nesil bir avcı uçağı bulunuyor.

Kaynak: Donanim Haber