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Dünya ABD iç savaşa mı sürüklenecek?
Dünya

ABD iç savaşa mı sürüklenecek?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan anketlerde, ülke nüfusunun yarıya yakınının 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinin adil ve dürüst olacağına inanmadığını ve iç karışıklık çıkacağını düşündüğünü ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:09:00 -
ABD iç savaşa mı sürüklenecek?

Braver Angels adlı grup tarafından 1-2 Ekim'de yapılan ankete katılan 2 bin kayıtlı seçmenin yüzde 47'si seçimlerin dürüst ve adil olacağına inanmıyor.

Yine Braver Angels'ın 1505 seçmenle gerçekleştirdiği diğer bir ankette de katılımcıların yüzde 56'sının seçimlerden sonra sonuçlar nedeniyle şiddet olaylarının artacağına inandığı ortaya çıktı.

Anketten çıkan sonuçları değerlendiren uzmanlar, Amerikan halkının seçimler konusunda yaşadığı endişede ABD Başkanı Donald Trump'ın posta yoluyla kullanılacak oylarda sahtekarlık olacağı iddialarının payının bulunduğunu iddia etti.

"Sonuçlar şiddet dalgasına yol açabilir"

Braver Angels grubu üyesi Chrissy Koach, Trump'ın kaybetmesi halinde destekçilerinin seçimlerin meşruiyetini sorgulayacağını ifade ederek, "Eğer Trump kazanırsa da iki parti taraftarları arasında kaotik ve yıkıcı nefretin devam etmesinden endişeliyim." dedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Massachusetts-Amherst Üniversitesinde siyaset bilimi profesörü olan Alex Theodoridis de "Kutuplaşmış siyasi ortamımızda çekişmeli ve sonuçları yakın çıkan bir seçim, pekala münferit partizan şiddet olayları çıkarabilir." yorumunda bulundu.

Diğer bir anket şirketi Rokko Solution tarafından 23 Eylül'de yaklaşık 500 kişiyle gerçekleştirilen ankette, Amerikan vatandaşlarının yüzde 61'inin ülkenin siviller arasındaki bir savaşın eşiğinde olabileceği endişesi taşıdığını ortaya koymuştu.

Trump Demokratları 2016 seçim sürecinde darbe yapmakla suçladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Demokratları, 2016 Başkanlık Seçimleri'nde kendisinin seçim kampanyasına "casusluk" yaparak, "darbe" girişiminde bulunmakla itham etti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kongre'ye sunduğu eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan'ın notlarında, 2016 Başkanlık Seçimleri'nde Demokrat aday Hillary Clinton'ın, dikkatleri kendi e-mail skandalından uzaklaştırmak için Başkan Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planına değinmişti.

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Yorumlar

yorukler

abd secimlerden sonra karisacak.
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