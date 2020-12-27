ABD hükümeti tekrar kapatılabilir

Münübe Yılmaz

Covid-19 sebebiyle çıkartılan ekonomik yardım paketini “rezalet” olarak yorumlayarak imzalamayan ABD başkanı Trump, hükümeti kısmen kapanma riski ile karşı karşıya bırakıyor. Biden, Çovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile birlikte 21 Aralık’ta onaylanan 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzalamayan Trump’i tasarıyı imzalamaya davet ederek, yardım paketinin imzalanmaması halinde yıkıcı sonuçlarının olabileceğini kaydetti. ABD sistemine göre hükümet organlarına federal bütçe sağlayacak bir kanun teklifinin her iki taraftan da onay alamadığı takdirde "shutdown" olarak bilinen hükümetin kapanması durumundan dolayı, Trump’ın paketi imzlamaması halinde de ABD hükümeti kısmı olarak kapatılacak. Biden yaklaşık 10 milyon ABD'linin işsizlik yardımı alamayacağına dikkat çekerken, bir haftadan kısa sürede ise tahliye kararının süresinin dolacağı ve milyonlarca Amerikalının evlerinden çıkarılma riskiyle karşılacağını ifade etti. Tasarıyı onaylamayan Trump ise kişi başına yapılacak 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarılması gerektiğini açıkladı.