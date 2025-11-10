  • İSTANBUL
ABD, Hindistan'a kapıyı açtı: Tüm gözler oraya çevrildi! Dünya bu olayı konuşuyor, iki ülke gündeme damga vurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'ye KAAN savaş uçakları için motor lisansı kısıtlamasını kaldırmayan ABD, 100'den fazla savaş uçağı motoru satışı için Hindistan'a onay verdi. İki ülkenin alışverişi gündeme gelirken yaşanan olay sonrası Tüm gözler oraya çevrildi!

ABD, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN için motor lisansını CAATSA yaptırımları nedeniyle kaldırmazken, Hindistan’a 113 savaş uçağı motoru satışına onay verdi.

HİNDİSTAN  ABD'DEN 113 ADET MOTOR SATIN ALACAK

Hindistan hükümeti, Cuma günü General Electric (GE) ile 113 jet motoru satın almak için anlaşma imzaladı. Motorlar, Hindistan yapımı Tejas Mk-1A savaş uçaklarında kullanılacak. Anlaşma, ABD ile aylar süren gümrük vergisi krizinin ardından ilişkilerdeki yumuşamanın da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ülke gündemine oturan olayı herkes konuşuyor.

Hindistan'ın yerli üretimi Tejas Mk-1A ile filosunu yenileme ve Çin’in artan askeri varlığına karşı savunma kapasitesini artırma planının merkezinde yer alıyor.

Uçaklar aynı zamanda, Pakistan’ın askeri desteğine karşı denge unsuru olarak görülüyor. Yapılan anlaşmasıyla birlilkte motorların 2027’den itibaren beş yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın mali değeri paylaşılmadı. ABD, Hindistan'a savaş uçağı motorları satışını onaylarken, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN için gerekli motor lisansını hâlâ vermedi.

