ABD heyeti Şanlıurfa'da incelemede bulundu ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğu bildirildi

ANKARA (AA) - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, Korgeneral Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamındaki ziyareti hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğu bildirildi. Korgeneral Twitty'nin, yarın Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerine devam edeceği ve Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.