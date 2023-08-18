ABD Hazine Bakanlığı: SMO'nun 2 Tugayı ve Komutanlarına yaptırım yapma kararı aldılar! Çevreleri şoka uğrattı

Uluslararası terörist gruplar olan PKK/YPG/PYD’ye açıkça her türlü desteği veren ve neredeyse Suriye’nin yarısının bu teröristlerin kontrolüne girmesini sağlayan ABD’nin Suriye Milli Ordusunun Hamza ve Amşat tugayları ile Türkmen Komutan Seyf Polat ve Arap ancak Türkmenlere müzahir Muhammet Casim’e El-Kaide ile işbirliği yaptıkları gibi mesnetsiz iddialarla yaptırım kararı almasını şiddetle kınıyoruz.

ABD’nin Suriye ve Irak başta olmak üzere terör örgütleri ile yaptığı işbirliklerine son vermeye çağırıyoruz.

Gelinen bu noktada ABD tarafından alınan bu yaptırım kararının Suriye Türklerinin geleceği konusunda ne kadar dikkatli ve hassas olmamız gerektiğini bize bir kez daha hatırlatmıştır.

Suriye Türklerinin can ve mal güvenliklerinin yanı sıra siyasi, kültürel ve sosyal haklarının garanti altına alınmadan Suriye’de bir çözüm mümkün değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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TÜRK DEGS / TURK MAGS