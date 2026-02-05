ABD Hazine Bakanı Bessent, Fed'i güven kaybetmekle suçladı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığının halkın kuruma duyduğu güvene dayandığını ancak enflasyonun kontrolden çıkmasına ve gelirleri "tahrip etmesine" izin verdiği için Bankanın bu güveni kaybettiğini söyledi.

Bessent, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturumda Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin (FSOC) yıllık raporunu sundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, oturumun yapıldığı salona girerken ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırım politikalarına tepki gösteren bir kişi tarafından protesto edildi.

Oturumun başında yaptığı konuşmada Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk günden itibaren "Wall Street ile Main Street'in birlikte büyüdüğü bir ekonomik genişleme dönemi" olarak nitelendirdiği "paralel refahı" inşa etmeye odaklandığını söyledi.

Bessent, bu amaç doğrultusunda büyümeyi teşvik eden politikaları takip ettiklerini vurguladı.

Geçmişte olan ve "refleksle yapılan düzenleme" olarak tanımladığı düzenlemeleri eleştiren Bessent, Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde düzenleyicilerin güvenlik ve sağlamlığa yönelik riskler yerine itibar riski ve iklimle ilgili finansal risklere odaklandığını, bunun 2023'teki banka iflaslarına yol açtığını ileri sürdü.

Bessent, düzenlemeleri belirlerken federal kurumların "sıfır riskli bir finansal sistem" yaratma cazibesine kapılmaktan kaçınması gerektiğini vurgulayarak, FSOC'un sistemik krizlere yol açabilecek zayıf noktaları tespit etmesi ve özel sektörü bu riskleri azaltmaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

FSOC'un, büyümeyi teşvik eden kredi verme, sermaye oluşumu ve inovasyonu engelleyen mevcut düzenlemeleri azaltma veya bunlardan kaçınma çabalarını desteklemek için üyeleriyle çalışması gerektiğini aktaran Bessent, ekonomik büyümeyi ve ekonomik güvenliği teşvik etmenin finansal istikrarı sağlamak için önemine dikkati çekti.

- "Fed'in bağımsızlığının yanı sıra hesap verebilirliğe de inanıyorum"

Temsilciler Meclisi üyelerinin sorularını da yanıtlayan Bessent, Fed'in bağımsızlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in ekonomik büyümeyi en üst düzeye çıkarırken enflasyonu düşük seviyelerde tutmak arasında çok hassas bir denge olan ikili görevinin bulunduğuna işaret eden Bessent, "Fed'in bağımsızlığına inanıyorum ancak aynı zamanda hesap verebilirliğe de inanıyorum." diye konuştu.

Bessent, Fed'in bağımsızlığının ABD halkının kuruma duyduğu güvene dayandığını belirterek, ancak enflasyonun kontrolden çıkmasına ve gelirleri "tahrip etmesine" izin verdiği için Bankanın bu güveni kaybettiğini söyledi.

ABD Başkanının Fed'in karar alma sürecine müdahale edip edemeyeceğine yönelik soru üzerine Bessent, başkanın da herkes gibi Fed'in para politikası kararlarına yönelik görüş bildirmeye hakkı olduğunu dile getirdi.

Bessent, başkanın politika anlaşmazlığı nedeniyle Fed başkanı veya Yönetim Kurulu üyesini görevden alma konusunda anayasal yetkiye sahip olup olmadığına dair soruya cevaben de "Ben avukat değilim ve bu konuda bir fikrim yok." dedi.

Fed'in bağımsız bir kurum olduğunu düşündüğünü ifade eden Bessent, Bankanın güvenilirliğini de koruması gerektiğini söyledi.

"Tarifeler enflasyona neden olmuyor"

Öte yandan Bessent, tarifelerin enflasyona neden olmadığını savunarak, ekonominin güçlü şekilde büyüdüğünü, enflasyonun düştüğünü ve tarife enflasyonunun "havlamayan köpek gibi" olduğunu söyledi.

Deregülasyon yoluyla finansal sistemin güvenli, sağlam ve akıllı bir düzeye gelmesini istediklerini de belirten Bessent, "Ancak bu, her ne pahasına olursa olsun deregülasyon değil Amerikan küçük işletmelerine, tüketicilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere yardımcı olacak bir deregülasyon olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Bessent, ABD'nin her zaman "güçlü dolar" politikasını desteklediğine dikkati çekti.