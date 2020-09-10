ABD, havalimanlarında uluslararası yolculara uyguladığı ek sağlık taramasını sonlandıracak

NEW YORK (AA) - ABD’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolculara yönelik getirilen kısıtlama ve ek sağlık taramalarının kaldırılacağı belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, yüksek risk bulunan ülkelerden gelen yolcuların daha sıkı sağlık taramasından geçirilmesi için uçakların ABD içinde belirlenen 15 havalimanına yönlendirilmesi programının sonlandırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Kovid-19 taşıyıcı çoğu yolcunun semptom göstermemesi nedeniyle programın etkili olmadığı, belli havalimanlarında uygulanan ek sağlık taramalarının 14 Eylül’de noktalanacağı kaydedildi.

Ülkeye gelen uluslararası yolcuların bundan sonra salgın konusunda bilgilendirilerek elektronik olarak iletişim bilgilerinin alınacağı aktarılan açıklamada, CDC’nin seyahat ile bağlantılı salgın riskini azaltmak için diğer alanlara odaklanacağı bildirildi.

Salgının çıkış noktası Çin’in Wuhan bölgesinde vakaların artması üzerine ABD 17 Ocak’ta Çin’den gelen yolculara sınırlama getirmiş, daha sonra bu uygulama pandeminin artış gösterdiği başta İran olmak üzere bazı Avrupa ve Asya ülkelerini de kapsamıştı.

Vaka sayısı yüksek bölgelerden gelen yolcuların ABD'ye girişte ek sağlık taramaları yapılması için uçaklar, ülke içinde belirlenen sadece 15 havalimanına iniş yapabiliyordu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ABD, 6 milyon 560 bine yaklaşan vaka ve 196 bine yaklaşan ölü sayısı ile hala dünyada salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.