  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD hava üssüne roketli saldırı!
Dünya

ABD hava üssüne roketli saldırı!

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında bulunan en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:27:00 -
ABD hava üssüne roketli saldırı!

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, Pervan'ın Kalander Hil bölgesinde bir aracın içinden 5 roket mermisinin ateşlendiğini söyledi. Saldırıda can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini aktaran Şehkar, aynı bölgede ateşlenmeye hazır bulunan 7 roket mermisinin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

 Taliban'dan ABD'ye "saldırı" uyarısı

Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Afganistan'da sivillere yönelik hava saldırılarının devam ettiği bildirildi.

ABD'nin hava saldırılarını devam ettirmesinin Taliban ile ABD arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, hava saldırıları devam ettiği takdirde kendilerinin de ABD askerlerine karşı saldırılarını yeniden başlatabilecekleri kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı
Ekonomi

Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı

Koronavirüs salgınının ardından yumurta fiyatlarında sert artış yaşandı. Yumurtanın 30'lu paket fiyatı tavuk fiyatlarını geride bıraktı. İst..
Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu
Gündem

Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. ..
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Milli irade düşmanı bir şahıs
Gündem

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Milli irade düşmanı bir şahıs

18 Aralık 2020 Perşembe gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay