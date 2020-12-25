ABD hava saldırılarına başladı

ABD tarafından Somali'de düzenlenen hava saldırısında Eş Şebab'ın hedef alındığı bildirildi.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada Somali'nin güneyinde El Kaide'nin Doğu Afrika yapılanması olarak bilinen Eş Şebab Hareketi'ne yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada hava saldırısının ülkenin güneyindeki Saakov kasabası yakınlarında düzenlendiği ifade edilirken, saldırıda "birkaç" Eş Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ABD tarafından geçmiş dönemde Somali'de gerçekleştirilen birçok hava saldırısında siviller hedef alınmıştı. AFRICOM tarafından yapılan bazı açıklamalarda sivillerin hedef alındığı kabul edilmiş, ancak konuyla ilgili olarak herhangi bir soruşturma süreci yürütülmemişti.

El Kaide'nin Doğu Afrika kolu olarak bilinen Eş Şebab Hareketi, başta ülkenin güneyi olmak üzere Somali'de geniş bir bölgede etkinlik gösteriyor.