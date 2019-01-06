ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve DAEŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey salı günü Türkiye’de olacak.

Bu üç isimle kritik görüşmeler gerçekleştirilecek. Suriye'nin kaderi açısından büyük önem taşıyan bu görüşmede hem DAEŞ ile mücadele hem de terör örgütü YPG'nin durumu konuşulacak.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG'yi korumak istediklerini belirten bir açıklama yapmıştı.

"ABD DAEŞ'in tamamen bitmesini istiyor"

ABD’li yetkililerin çantasındaki ilk konu, Ankara’nın terör örgütü DAEŞ ile mücadelesi olacak. ABD, DAEŞ terörüne tam anlamıyla son verilmesini istiyor. Bu konuda Türkiye'nin garantörlüğü ve talepleri konuşulacak.

Harita masada olacak

Wall Street Journal gazetesine göre ABD’li yetkililer, Türkiye’nin terör örgütü YPG’nin bulunduğu bölgeye girmesini istemiyor, bu nedenle Suriye’nin kuzeydoğusuyla ilgili renkli bir harita hazırladılar. Salı günü gerçekleştirilecek görüşmede bu renkli harita masada olacak.